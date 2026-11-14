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Українські захисники уразили ЛВДС "Самара" та ангар на аеродромі "Липецьк-2"

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13 листопада далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ уразили лінійну виробничо-диспетчерську станцію "Самара" поблизу селища Просвєт Самарської області РФ, повідомила пресслужба СБУ.

"Попередньо підтверджено ураження резервуарів для зберігання нафти", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі.

Як наголосили в СБУ, ЛВДС "Самара" – один із найважливіших вузлів російської нафтотранспортної системи. Сюди магістральними трубопроводами надходить нафта з Татарстану, Західного Сибіру та інших нафтовидобувних регіонів РФ. На станції змішують нафту з різним вмістом сірки, щоб отримати експортний сорт Urals. На нього припадає до 50% загального обсягу російського нафтового експорту.

У свою чергу Генштаб ЗСУ підтвердив ураження ЛВДС "Самара" та поінформував про ураження ангару на аеродромі "Липецьк-2".

"Підтверджено результати удару по аеродрому "Липецьк-2" в Липецькій області, де базується російська військова авіація. 13 листопада там уражено ангар зберігання спецтехніки для обслуговування літаків, резервуар з авіаційним пальним і центральний командно-диспетчерський пункт аеродрому", – йдеться у повідомленні Генштабу.

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Редактор · Політичні новини
#рф #ураження
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