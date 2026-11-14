Три київських ОСББ не підключаються до тепла через борги за газ, їм запропонували алгоритм врегулювання – КМДА

(Розширена новина від 13.11, додано коментар компанії в 3 і 4 абз)

Три ОСББ – "Паркова вежа", "Будинок на Вавилових" і "Діброва Лукрецька" не підключаються до тепла через борги за газ; їм запропоновано алгоритм врегулювання, повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації (КМДА).

"Три ОСББ – "Паркова вежа", "Будинок на Вавилових" і "Діброва Лукрецька", управління якими здійснює приватна компанія ТОВ "Ковальська-Житлосервіс", досі не можуть підключити опалення через заборгованість за спожитий газ, загальна сума боргу становить близько 2 млн грн", – йдеться у повідомленні КМДА на сайті у п'ятницю.

В ТОВ "Ковальська-Житлосервіс" агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили, що раніше компанія здійснювала управління двома з трьох перелічених будинками – "Паркова вежа" та "Будинок на Вавилових", однак їхні співвласники створили ОСББ та цьогоріч перебрали управління будинками на себе.

"Водночас за попередні роки мешканці накопичили чималу заборгованість за отримані послуги, зокрема за теплову енергію, вироблену будинковими газовими котельнями. Компанія проінформувала про це ОСББ при передачі управління будинками та закликала мешканців погасити свої борги до початку опалювального сезону. Адже погашення створеної мешканцями заборгованості є умовою для укладення договору між ОСББ та ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" на постачання газу на пільгових умовах для роботи котельні", – зазначили у "Ковальська-Житлосервіс".

У пресслужбі КДМА зазначили, що з метою врегулювання ситуації та недопущення зриву теплопостачання у 5 багатоповерхівках Голосіївського та Шевченківського районів, місто спільно з ТОВ "ГПК "Нафтогаз Трейдинг" розробило алгоритм дій, до виконання якого закликають управителя спільно з будинковими громадами. Під час робочої зустрічі представники КМДА, "Нафтогаз Трейдинг", ТОВ "Ковальська-Житлосервіс" та ОСББ обговорили шляхи врегулювання заборгованості й запропонували план дій для відновлення газопостачання будинків.

Тимчасово виконувач обов'язків генерального директора "Нафтогаз Трейдинг" Ігор Чулой повідомив, що компанія запропонувала механізми врегулювання проблеми та готова сприяти їх реалізації. "Зараз важливо не просто обговорювати проблему, а переходити до реальних дій, адже за цим питанням стоїть комфорт і безпека мешканців", – наголосив Чулой.

В чому суть алгоритму - КМДА не повідомляє.