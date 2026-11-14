"Мексиканець" із плівок "Карфаген" дав інтерв'ю: Не заперечую інформацію НАБУ, тільки на Бігуса нападати не збиралися

Блогер Василь Тимошенко оприлюднив у своєму ютюб-каналі відео інтерв'ю з керівником наркосиндикату "Хімпром" Єгором Буркіним ("Мексиканець"), який перебуває у міжнародному розшуку і є одним із ключових фігурантів на плівках операції "Карфаген": той підтвердив свій голос на плівках та абсолютну більшість викладеної НАБУ інформації, окрім намірів спричинити шкоду здоров'ю журналіста Дениса Бігуса.

Відео інтерв'ю із людиною, яка називає себе Буркіним, але не відкриває свого обличчя, з'явилося в ніч на суботу на ютюб-каналі блогера, який, за даними із відкритих джерел, знаходиться наразі в Польщі. Верифікувати особу співрозмовника блогера не є можливим.

В Національному антикорупційному бюро (НАБУ) агентству "Інтерфакс-Україна" заявили, що не коментують оприлюднене блогером інтерв'ю.

Буркін під час інтерв'ю говорить російською мовою та не вказує свого місцеперебування, посилаюся на обставини безпеки.

"Я нічого не заперечуватиму. Якраз мені хотілося б все підтвердити і вказати на те, що Україна загрузла в корупції…. У силовиків немає тиску на мене. Кол-центри закриті, магазини U420 закриті... час розповісти правду", – каже він в контексті оприлюднених антикорупційними органами України плівок операції "Карфаген".

Буркін стверджує, що певний час знаходився на зв'язку із зазначеними на плівках посадовцями СБУ, зокрема із генералом Сергієм Дукою, а згодом комунікація була вже через Андрія Осіпова ("Кримінал" на плівках "Карфагену").

За його словами, силовики використовували давно відкриту справу щодо нього, щоб мати важелі впливу.

Буркін стверджує, що з тих коштів, які скеровувалися до Офісу генпрокурора, частину грошей платили вже колишньому заступнику начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу генерального прокурора Сергію Кропиві (також підозрюваному у справі "Карфаген", на плівках він фігурує як "Канцлер").

"Мексиканець" також стверджує, що Кропива передавав кошти на той час генеральному прокурора Руслану Кравченку, залишаючи собі незначну частину.

"Плюс-мінус, що вказано на плівках НАБУ, правда", – заявляє співрозмовник блогера.

Він уточнює, що із 1,5 тис. кол-центрів, які функціонували, оборот грошей, що заходили в Україну, складав в місяць від $2 до 3 млрд загальною сумою. Стандартна помісячна плата за кол-центри силовикам, як уточнює Буркін, дорівнювала $21 тис. за один кол-центр– по $7 тис. Нацполіції, СБУ та Офісу генпрокурора.

Він визнає, що давав ці всі хабарі і заявляє, що готовий співпрацювати у рамках цієї справи.

Коментуючи фрагмент плівок НАБУ, в якому він обговорює можливість завдати фізичної шкоди журналісту Бігусу, Буркін стверджує, що не мав таких намірів, а говорив це виключно для того, щоб створити собі додатковий образ в очах посадовців СБУ. Безпосередньо погроз Бігусу, як заявляє "Мексиканець", не було.

Як повідомлялось, антикорупційні органи в межах операції "Карфаген" викрили злочинну організацію, учасники якої налагодили систематичне надання неправомірної вигоди високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів. До складу злочинної організації було залучено щонайменше 12 осіб.

Серед підозрюваних у справі: вже звільнений з посади перший заступник начальника департаменту захисту національної державності Служби безпеки України генерал Сергій Дука, "Акім" (ВАКС обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтеративою застави в 65 млн грн, які станом на ранок 13 листопада вже внесено), Олександр Дем'янчук,"Консультант" – заступник начальника відділу Управління карного розшуку Головного управління Національної поліції в Київській області (ВАКС узяв його під варту без альтернативи застави), перший заступник начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Володимир Ценов,"Прайс" (його ВАКС взяв під варту із альтернативою застави в 15 млн грн), Віталій Рибалко, відомий як "Боксер" (ВАКС узяв під варту без права внесення застави).

В оприлюдненому антикорупційними органами відеоролику із матеріалами НСРД зазначається, що до складу злочинної групи входили: засновник і керівник групи – тричі засуджений "Кримінал", "Мексиканець" – засновник та керівник наркосиндикату "Хімпром", громадянин РФ та України Єгор Буркін (Єгор Левченко), підлеглі "Кримінала" – "Боксер" та "Паша". За прикриття діяльності кол-центрів, як наголошується у відео, відповідав один із керівників департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції "Прайс".

"Акім" – високопосадовець СБУ, генерал-майор, котрий забезпечував захист від уваги своїх колег", – йдеться у відеоролику НАБУ.

Раніше, в межах першою частини операції "Карфаген", НАБУ і САП викрили п'ятьох учасників злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу генерального прокурора, які систематично отримували неправомірну вигоду за покривання мережі шахрайських кол-центрів та легалізували понад 42 млн грн через купівлю нерухомості, зокрема, апартаментів у Карпатах, коштовностей і розміщення коштів на рахунках родичів.

На тлі скандалу із можливою причетністю до справи "Карфаген" генеральний прокурор Руслан Кравченко подав заяву на звільнення. Президент України Володимир Зеленський відсторонив його від посади, а 15 вересня Верховна Рада дала згоду на звільнення Кравченка. В матеріалах НСРД ключовий підозрюваний у справі – заступник керівника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора Сергій Кропива фігурує як довірена особа Кравченка.