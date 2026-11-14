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На Дніпропетровщині затримали офіцера ЗСУ, який вимагав 20% виплат за знищену російську техніку

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Правоохоронці затримали на Дніпропетровщині старшого офіцера однієї з військових частин ЗСУ, який вимагав від підлеглих 20% грошових винагород за знищення ворожої техніки, повідомляє СБУ.

"Як з'ясувало розслідування, посадовець вимагав із підлеглих 20% від загальної суми грошової винагороди, яку вони отримували за вогневе ураження ворожих цілей. В обмін на свою "частку" підполковник обіцяв особовому складу безперешкодне оформлення документації про нарахування відповідних виплат", – йдеться у повідомленні СБУ в Телеграмі

Йдеться про майже 2 млн грн, з яких фігурант планував привласнити близько 380 тис. грн, зазначається в повідомленні.

Затриманий обіймав посаду старшого офіцера групи вивчення та впровадження досвіду управління безпілотних систем однієї з військових частин ЗСУ.

За інформацією СБУ, його затримали після одержання всієї суми неправомірної вигоди поблизу пункту тимчасової дислокації українських військ.

Наразі військовослужбовцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Операцію проводили військова контррозвідка СБУ спільно з Національною поліцією за сприяння Головнокомандувача ЗСУ та процесуального керівництва Криворізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#зсу #сбу #корупція
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