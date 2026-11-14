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Ворог атакує Запоріжжя: поранено 7 людей, серед них немовля

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Ворог атакує в суботу Запоріжжя, у двох районах міста поранено 7 людей, серед них дитина віком до року.

"Ворог атакував Хортицький район Запоріжжя. Поранено троє людей: дві жінки та хлопчик, якому ще немає року", – написав очільник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Михайло Семікін у Телеграмі в суботу.

Пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. У квартирах вибиті вікна. "Пожежі не виникло", – додав він.

Крім того, у Вознесенівському районі Запоріжжя внаслідок російського удару пошкоджені житловий будинок та вікна навчального закладу.

"Поранено четверо людей: троє жінок віком 74, 36 та 88 років і 86-річний чоловік", – повідомив Семікін.

У травмованих уламкові поранення. Чоловіка госпіталізували, двом жінкам надають допомогу на місці, ще одна від госпіталізації відмовилася.

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Редактор · Політичні новини
#запоріжжя #поранені #обстріл
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