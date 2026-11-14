Зеленський закликав Раду підтримувати оборонні законопроєкти та рішення, необхідні для фінансування України

Верховна Рада зосереджена на двох напрямах роботи – ухваленні оборонних законопроєктів і законів, необхідних для отримання Україною фінансування, зокрема в межах Ukraine Facility та програм МВФ, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Рада працює в такому режимі сьогодні: є оборонні законопроєкти, за які вони мають голосувати і вони їх голосують, і є закони, які пов'язані з фінансами – це Ukraine Facility, МВФ тощо – такий напрямок. Там, де закон пов'язаний з грошима для України, для бюджету, для оборони, – бажано, щоб усі голосували", – сказав Зеленський журналістам у п'ятницю, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

За його словами, такі рішення мають підтримувати всі парламентські фракції, оскільки йдеться про кошти для всіх громадян України "за кого б вони не голосували".

"Ось це дві речі, на яких я фокусуюся – військові закони та кошти для України, і я вдячний парламентарям, які голосують за такі рішення", – зазначив президент.