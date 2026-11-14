Зеленський вважає події на Петропавлівській Борщагівці підготовленою історією

Президент України Володимир Зеленський вважає, що події на Петропавлівській Борщагівці 2 листопада були підготовленою історією, і заявляє про необхідність повного з'ясування обставин правоохоронними органами.

"Це підготовлена історія. Абсолютно. На мій погляд і з того, що я бачив у матеріалах. Усі бачили жінку, яка все це почала, і мали змогу подивитись – хто вона, яка у неї мотивація. Звісно, в будь-якій подібній історії є і звичайні люди. Але загалом виглядає, що це підготовлена історія і що правоохоронні органи повинні дати всі відповіді на те, що там сталося", – сказав Зеленський журналістам у п'ятницю, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, 12 листопада Служба безпеки України та Нацполіція повідомили про затримання 13 учасників сутичок у Петропавлівській Борщагівці, які відбулися 2 листопада цього року, одна з організаторок провокацій використовувала фейкове посвідчення медика.

ДБР розслідує кримінальне провадження за фактом подій, які сталися 2 листопада 2026 року в Петропавлівській Борщагівці Київської області. Провадження відкрито за ч. 5 ст. 426-1 ККУ (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень).

Сутички цивільних осіб з військовослужбовцями відбулися в селі Петропавлівська Борщагівка в понеділок, 2 листопада, ввечері біля одного з маєтків, що використовувався як тимчасовий пункт дислокації військової частини 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов".

Приводом для конфлікту послугували розповсюджувані в соцмережах чутки, що в будівлі нібито незаконно утримують близько 40 повернутих після СЗЧ людей, а один з них нібито отримав важкі травми чи навіть помер. Під впливом чуток цивільні особи почали штурм домоволодіння, вибили ворота, частину стіни, використовували піротехніку та сльозогінний газ. Штурм вдалося зупинити, проте під час сутичок постраждали нацгвардійці, які стримували натовп, а також було пошкоджено чотири службові авто поліції.

Міністр внутрішніх справ Іван Вигівський назвав фейками заяви про існування нібито катівень і зазначив, що це "своєрідна схема витягання ухилянтів".

Серед учасників подій була 49-річна власниця клініки пластичної хірургії "Молода-я" Валентина Молода, яка видавала себе за медика та під виглядом надання невідкладної швидкої допомоги намагалася вивезти на приватному автомобілі з символікою неіснуючої приватної клініки військовослужбовця за межі пункту дислокації підрозділу. Виявилося, що вона планувала свої дії заздалегідь та розповсюджувала в соцмережах заклики до громадян прибути до місця дислокації військових. Її разом з Кірєєвою та Єном пізніше було затримано і їм висунуті підозри за ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період) та ч. 2 ст.114-2 (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

4 листопада Молода була арештована без права внесення застави на 60 діб.

5 листопада суд відправив фігуранта справи про сутички в селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського району Київської області біля пункту дислокації військової частини Національної гвардії України Віктора Єна під варту без альтернативи застави.