Кандидатури на посаду генпрокурора наразі немає – Зеленський

Кандидатури на посаду генерального прокурора України наразі немає, тому обов'язки очільника Офісу генпрокурора виконує тимчасовий керівник, заявив президент Володимир Зеленський.

"Кандидатури на посаду генпрокурора немає. Тому і виконувач обов'язків зараз. Як тільки буде кандидатура, тоді буде голосування у Верховній Раді. Парламент затверджує кандидатуру генерального прокурора. Виконуючий обов'язки тільки нещодавно почав працювати. Можливо, себе покаже", – сказав Зеленський журналістам у п'ятницю, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Водночас президент зазначив, що не стежить за діяльністю колишнього генпрокурора Руслана Кравченка.

"По-перше, немає часу читати художню літературу. Він не є вже генеральним прокурором, тому не слідкую за його життям. Я чув, що він звинуватив мене і Офіс, НАБУ і САП в переслідуванні. Окей. Оце я чув. Більше нічого не чув", – сказав Зеленський.

10 листопада колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко, який виїхав із України на тлі скандалу із операцією "Карфаген" під приводом службового відрядження, дав інтерв’ю американському виданню "Washington Examiner", в якому звинуватив антикорупційні органи України в підриві зусиль щодо мирних перемовин із РФ через оприлюднення матеріалів антикорупційної спецоперації. Антикорупційні органи заявляють, що Кравченко намагається представити "Карфаген" як політичне переслідування задля можливості політичного притулку в Австрії.

Як повідомлялося, НАБУ і САП викрили п’ятьох учасників злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу генерального прокурора (операція "Карфаген"), які систематично отримували неправомірну вигоду за покривання мережі шахрайських кол-центрів та легалізували понад 42 млн грн через купівлю нерухомості, зокрема, апартаментів у Карпатах, коштовностей і розміщення коштів на рахунках родичів.

На тлі скандалу із можливою причетністю до справи "Карфаген" генеральний прокурор Руслан Кравченко подав заяву на звільнення. Президент України Володимир Зеленський відсторонив його від посади, а 15 вересня Верховна Рада дала згоду на звільнення Кравченка. В матеріалах НСРД ключовий підозрюваний у справі – заступник керівника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора Сергій Кропива фігурує як довірена особа Кравченка. Зокрема, за даними слідства, він координував побутові питання та ремонт у будинку Кравченка.

Про підозру Кравченку наразі не повідомляли.

Водночас вже після написання заяви на звільнення, 14 вересня, Кравченко підписав повідомлення про підозру директору Національного антикорупційного бюро України Семену Кривоносу. У відповідь НАБУ і САП заявили, що розцінюють такі дії як продовження системної атаки на незалежні антикорупційні органи. В Офісі генпрокурора ввечері 14 вересні повідомили про відсутність такої підозри.

Кравченко своєю чергою поінформував, що покинув територію України, пославшись на те, що виїхав у відрядження. За непідтвердженими даними, Кравченко разом із своєю дружиною може знаходитися у Відні (Австрія) і вести переговори з місцевими адвокатськими фірмами щодо отримання притулку.

В.о. генпрокурора Антон Ковальський на зустрічі із журналістами повідомив: службове розслідування встановило, що Кравченко на посаді генерального прокурора вчинив дисциплінарний проступок, організувавши собі безпідставний виїзд за кордон. Також в.о. генпрокурора наголосив, що питання притягнення Кравченка до кримінальної відповідальності вирішуватимуть антикорупційні органи України.

У листопаді 2026 року антикорупційні органи оприлюднили інформацію щодо нового етапу операції "Карфаген": викриття злочинної організації, учасники якої налагодили систематичне надання неправомірної вигоди високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських кол-центрів та інших незаконних бізнесів. До складу злочинної організації було залучено щонайменше 12 осіб. Серед підозрюваних у цій справі зокрема – генерал СБУ Сергій Дука та посадовці Нацполіції.