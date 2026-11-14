Зеленський закликав за міжнародної підтримки повністю припинити діяльність "Хімпрому"

Діяльність наркокартелю "Хімпром" необхідно повністю припинити за підтримки міжнародних партнерів, оскільки картель намагається поширити вплив на інші країни, зокрема Польщу та Німеччину, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Що стосується "Хімпрому", то треба їхню діяльність повністю припинити, і це потребує також міжнародної підтримки. Такі ризики є і в інших країнах. Вони вже зайшли в Польщу, намагаються зайти в Німеччину – це те, про що ми говорили і про що є оперативна інформація. Де ще це є? Я не знаю. Але ніде не має бути. Я впевнений, що цей напрям точно працює не без підтримки спецслужб і не тільки "рускіх". Це люди з необмеженим фінансовим потоком, які намагаються "купувати" людей в різних інституціях роками – і не тільки в Україні", – сказав Зеленський журналістам у п'ятницю, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

За його словами, він кілька разів спілкувався з представниками правоохоронних органів, які запевнили його, що секретар РНБО Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ Іван Вигівський і тимчасово виконуючий обов’язки голови СБУ Олександр Поклад не причетні до цієї справи.

"Історія дуже неприємна, дуже неправильна. Але є розслідування, і я підтримую це розслідування. І будуть ще кадрові зміни", – заявив президент.

"Про ті прізвища, які звучать на плівках – Клименко тощо – я напряму запитав в антикорів: "У вас щось є на них?" – "Ні. Ні в Ляшка, ні в Клименка, ні в Арахамії ніякого відношення до якихось контактів з цими людьми немає"", – додав він.

Водночас Зеленський наголосив, що для протидії "Хімпрому" недостатньо зусиль лише українських спецслужб, оскільки до роботи мають долучитися правоохоронні органи інших країн, передусім США. Він заявив, що угруповання має значні фінансові ресурси та може намагатися впливати на парламентарів, правоохоронців і медіа через підкуп і лобіювання своїх інтересів.

Як повідомлялось, антикорупційні органи в межах операції "Карфаген" викрили злочинну організацію, учасники якої налагодили систематичне надання неправомірної вигоди високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських кол-центрів та інших незаконних бізнесів. До складу злочинної організації було залучено щонайменше 12 осіб.

Серед підозрюваних у справі: вже звільнений з посади перший заступник начальника департаменту захисту національної державності Служби безпеки України генерал Сергій Дука, "Акім" (ВАКС обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтеративою застави в 65 млн грн, які станом на ранок 13 листопада вже внесені), Олександр Дем’янчук,"Консультант" – заступник начальника відділу Управління карного розшуку Головного управління Національної поліції в Київській області (ВАКС узяв його під варту без альтернативи застави), перший заступник начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Володимир Ценов,"Прайс" (його ВАКС взяв під варту із альтернативою застави в 15 млн грн), Віталій Рибалко, відомий як "Боксер" (ВАКС узяв під варту без права внесення застави).

В оприлюдненому антикорупційними органами відеоролику із матеріалами НСРД зазначається, що до складу злочинної групи входили: засновник і керівник групи – тричі засуджений "Кримінал", керівник наркокартелю "Хімпром", громадянин РФ "Мексиканець", підлеглі "Кримінала" – "Боксер" та "Паша". За прикриття діяльності кол-центрів, як наголошується у відео, відповідав один із керівників департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції "Прайс".