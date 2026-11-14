РФ пропонує гуманітарний коридор із Костянтинівки, щоб домогтися виходу звідти українських військ, – Зеленський

Росія пропонує гуманітарний коридор з Костянтинівки Донецької області, щоб домогтися виходу звідти українських військових і окупувати місто, оскільки після захоплення Костянтинівки російські війська можуть просуватися до Краматорська та Слов'янська, вважає президент Володимир Зеленський.

"Російська історія про "мирне населення" в Костянтинівці – це рефлексії Путіна на те, що він не зміг захопити Костянтинівку. Абсолютно примітивний хід, бо інакше він це місто отримати не може. Путін просто хоче, щоб ми вийшли з Костянтинівки, а вони зайшли і таким чином окупували все місто. Але ми тут глибоко в матеріалі і все враховуємо", – сказав Зеленський журналістам у п'ятницю, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Зеленський заявив, що пояснив американським переговорникам позицію України щодо пропозиції створити гуманітарний коридор із Костянтинівки. За його словами, у місті тривають бої між українськими військовими та російськими окупантами, а Україна евакуює цивільних за першої можливості.

Президент вважає, що російська пропозиція спрямована на те, щоб домогтися виходу українських сил із Костянтинівки та захопити місто.

"В Олешках у нас був один успіх – найважливіший: людей розблокували, але не забувайте, хто їх заблокував і для чого? "Рускі" заблокували людей, розмістили там міни. Люди залишилися без їжі. Я попросив наших хлопців за допомогою дронів доставити їм їжу, воду тощо – і люди там отримували їжу та воду. Потім через американську команду Меланія Трамп запропонувала від щирого серця цю ідею, щоб справді врятувати цих людей. І це чудово, що ми розблокували і вивезли звідти. Але якщо подивитися на супутникові знімки, то ви побачите, що росіяни привезли туди багато різної зброї та посилили позиції", – пояснив президент.

Він повідомив, що попросив головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого надати перелік населених пунктів, де залишаються заблоковані цивільні, зокрема діти. Президент наголосив, що Україна передала американській стороні список із семи-восьми таких населених пунктів, однак Росія не запропонувала провести гуманітарні операції в жодному з них.

Як повідомлялося, Путін на зустрічі з спецпосланцями президента США Дональда Трампа Стівена Віткоффа й Джареда Кушнера в четвер в Москві, зокрема, запропонував провести гуманітарну операцію в Константинівці, аналогічну операції в місті Олешки, і стверджував, що РФ гарантуватиме безпеку, оскільки нібито "на розмінування потрібно п’ять діб".

У відповідь на це радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин заявив, що українській стороні необхідно з’ясувати деталі можливої організації гуманітарного коридору з Костянтинівки, оскільки РФ може використати таку операцію для перекидання техніки та ротації військових. "Враховуючи, що в Олешки вони (РФ – ІФ-У) завели техніку і ротували військових під прикриттям гуманітарної операції, то ясно, що вони хочуть в Костянтинівці", – сказав він.