Україна не погодиться закріплювати нейтральний статус у Конституції – Зеленський

Україна не погодиться на закріплення нейтрального статусу в Конституції, оскільки такий статус не забезпечить Україні довгострокових гарантій безпеки, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Якщо Путін передбачає, що в України буде зафіксована нейтральність, то цього не буде. Ми ж зараз і так не в НАТО. Якщо нейтральність взагалі передбачає, що ми не в НАТО, ми вже в цьому статусі знаходимося. А що тоді спрацює на безпеку для нас довгостроково? Якщо вони передбачають, що ми не будемо в ЄС, то дійсно – ми будемо, це звучить на всіх рівнях. Поки що Україна не є в жодному із союзів. А закріплення нейтральності – це значить, що ви змінюєте Конституцію своєї держави, і на це Україна йти не буде", – сказав Зеленський журналістам у п'ятницю, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Далі буде