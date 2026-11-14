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Україна не погодиться закріплювати нейтральний статус у Конституції – Зеленський

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Україна не погодиться закріплювати нейтральний статус у Конституції – Зеленський
Фото: www.president.gov.ua

 Україна не погодиться на закріплення нейтрального статусу в Конституції, оскільки такий статус не забезпечить Україні довгострокових гарантій безпеки, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Якщо Путін передбачає, що в України буде зафіксована нейтральність, то цього не буде. Ми ж зараз і так не в НАТО. Якщо нейтральність взагалі передбачає, що ми не в НАТО, ми вже в цьому статусі знаходимося. А що тоді спрацює на безпеку для нас довгостроково? Якщо вони передбачають, що ми не будемо в ЄС, то дійсно – ми будемо, це звучить на всіх рівнях. Поки що Україна не є в жодному із союзів. А закріплення нейтральності – це значить, що ви змінюєте Конституцію своєї держави, і на це Україна йти не буде", – сказав Зеленський журналістам у п'ятницю, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Далі буде

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Офіс президента
Редактор · Політичні новини
#нейтральність #конституція #зеленський
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