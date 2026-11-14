Путін особисто не підтримує припинення вогню – Зеленський

Російська делегація під час переговорів в Абу-Дабі заявила про відсутність мандату на обговорення енергетичного перемир'я та інших варіантів припинення вогню, додавши, що це має вирішувати Володимир Путін, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Щодо пропозиції зробити енергетичний сізфаєр: "рускіє" не хочуть. На зустрічі в Абу-Дабі російська делегація сказала, що в них немає мандату вирішувати це питання, але ми бачимо і небажання. Так само, як і будь-яке інше припинення вогню не обговорювалось в деталях, тому що "рускіє" сказали: "Вирішуйте це з Путіним"", – сказав Зеленський журналістам у п'ятницю, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

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