Європу на наступних переговорах можуть представляти декілька осіб – Зеленський

Європу на наступному раунді переговорів щодо України можуть представляти декілька осіб, зокрема лідери ЄС і НАТО або представники кількох європейських країн, вважає президент України Володимир Зеленський.

"В Абу-Дабі була така робоча версія: лідери ЄС і НАТО, бо там обговорювалися гарантії безпеки, відновлення країни і загальне закінчення війни. Так може бути представлена Європа, якщо це не буде якась одна людина, яку вибрали всі. Від американської сторони двоє представників, тому від Європи теж може бути кілька людей", – сказав Зеленський журналістам у п'ятницю, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Далі буде