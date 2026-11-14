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Європу на наступних переговорах можуть представляти декілька осіб – Зеленський

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Європу на наступних переговорах можуть представляти декілька осіб – Зеленський
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Європу на наступному раунді переговорів щодо України можуть представляти декілька осіб, зокрема лідери ЄС і НАТО або представники кількох європейських країн, вважає президент України Володимир Зеленський.

"В Абу-Дабі була така робоча версія: лідери ЄС і НАТО, бо там обговорювалися гарантії безпеки, відновлення країни і загальне закінчення війни. Так може бути представлена Європа, якщо це не буде якась одна людина, яку вибрали всі. Від американської сторони двоє представників, тому від Європи теж може бути кілька людей", – сказав Зеленський журналістам у п'ятницю, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

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Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Офіс президента
Редактор · Політичні новини
#перемовини #європа #зеленський
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