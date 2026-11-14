Україні потрібно у 2,5 раза більше F-16 одночасно в небі – Зеленський

Україні потрібно у 2,5 рази збільшити кількість винищувачів F-16, які одночасно перебувають у небі, оскільки наявні літаки часто проходять реновацію, заявив президент Володимир Зеленський.

"На сьогодні нам потрібно в два з половиною рази більше літаків одночасно в небі, ніж та кількість, яку ми застосовуємо. Тобто в нас на паперах все це є, але вони постійно в реновації, тому що F-16 не молоді. Над цим питанням треба і з американцями також працювати – займаємось цим", – сказав Зеленський журналістам у п'ятницю, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

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