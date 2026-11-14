Для Freyja готова українська ракета, а також данський радар – Зеленський

Українська ракета для антибалістичної програми FREYJA готова, також готовий данський радар, повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з лідерами країн N5.

"Проговорили, як рухається наша антибалістична програма FREYJA. Ми почули доповідь про данський радар. Це перша частина від партнерів, яка готова. І в цілому наша ракета готова. Це головне. Пускова і ракета – це те, що виробляє Україна. Решта елементів залежить від партнерів", – сказав Зеленський журналістам у п'ятницю, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

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