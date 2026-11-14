Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

США вперше запропонували Україні вступ до НАТО в обмін на вихід із Донбасу – Зеленський

1 хв читати
Додати як джерело
США вперше запропонували Україні вступ до НАТО в обмін на вихід із Донбасу – Зеленський

Американська сторона вперше поставила перед Україною питання про можливість вступу до НАТО в обмін на вихід із Донбасу, Україна обговорює з партнерами комплексний пакет безпекових гарантій, однак конкретної пропозиції наразі немає, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Я неодноразово казав: Україна не відступає і не віддає свої землі терористам. Американці поставили питання: "А якщо Україна буде в НАТО, Україна вийде з Донбасу?" Це було вперше. Ми обговорюємо з партнерами цілісний безпековий пакет, який нам можуть запропонувати під час переговорів: конкретні гарантії безпеки від НАТО і ЄС, сильна українська армія – а це відповідна кількість військових, зброя, фінансова підтримка на визначений час – і Prosperity Plan, тобто План відновлення, підкріплений грошима з чіткими джерелами", – сказав Зеленський на зустрічі з журналістами у п'ятницю, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Далі буде

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Офіс президента
Редактор · Політичні новини
#сша #донбас #зеленський
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ