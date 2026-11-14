Сили оборони отримали ще 16 модернізованих комплексів "Ай-Петрі" для протидії дронам - Порошенко

Підрозділи Сил оборони України отримали ще 16 модернізованих комплексів протидії технічним розвідкам "Ай-Петрі", повідомив народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко.

"Сьогодні передаємо Збройним Силам 16 оновлених і модернізованих комплексів "Ай-Петрі" в повній комплектації. Вони захищатимуть наших воїнів на фронті та прикриватимуть критичну й енергетичну інфраструктуру", - написав Порошенко у Facebook.

За його словами, розробники вдосконалюють комплекси з урахуванням бойового досвіду та відгуків військових. Порошенко зазначив, що модернізація дала змогу збільшити дальність виявлення цілей, а розробники працюють над автоматизацією їх розпізнавання.

Порошенко також вважає, що до кінця року зберігається можливість домовитися про всеосяжне припинення вогню. За його оцінкою, Росія намагається посилити свої позиції перед переговорами обстрілами української енергетики та інфраструктури. Серед пропозицій "Європейської солідарності" він назвав посилення забезпечення ЗСУ, розвиток оборонного виробництва, контроль за дотриманням режиму припинення вогню та виплату репарацій Росією.

Як повідомляється на сайті "Європейської солідарності", модернізований комплекс представили на початку вересня на оборонній виставці MSPO 2026 у польському Кельце. Проєкт "Ай-Петрі" стартував восени 2023 року. За даними партії, Порошенко інвестував у розробку та виробництво комплексів понад 200 млн грн.