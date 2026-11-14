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Трамп заявив, що збій в авіасполученні США, ймовірно, не є кібератакою

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President Donald Trump in the Cabinet Room
President Donald Trump in the Cabinet Room | Фото: Official White House Photo by Daniel Torok

Президент США Дональд Трамп заявив, що загальнонаціональна зупинка вильотів у США, схоже, не пов'язана з кібератакою, а спричинена застарілим обладнанням, повідомив кореспондент Fox News у Білому домі Пітер Дусі після телефонної розмови з президентом.

"За його словами, це, схоже, не кібератака, не втручання штучного інтелекту чи щось подібне", – сказав Дусі в ефірі телеканалу.

За словами кореспондента, Трамп зазначив, що ніхто не взяв на себе відповідальність за збій, а в інфраструктурі, на яку покладається Федеральне управління цивільної авіації (FAA), багато застарілого несправного обладнання, частині якого близько 55 років. Питання його заміни вже обговорювали з Конгресом.

Дусі також повідомив, що держсекретар США Марко Рубіо пізно ввечері в п'ятницю повернувся до Білого дому.

Як повідомлялося, FAA у п'ятницю призупинило всі вильоти в аеропортах США через збій у системі зв'язку центрів управління повітряним рухом. За даними FlightAware, затримано або скасовано майже 7 тис. рейсів.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#авіасполучення #трамп #сша #збій
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