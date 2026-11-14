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ППО знешкодила 81 із 96 ворожих дронів, зафіксовано влучання на восьми локаціях – Повітряні сили

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ППО знешкодила 81 із 96 ворожих дронів, зафіксовано влучання на восьми локаціях – Повітряні сили
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили ППО в ніч на суботу збили або подавили 81 із 96 російських ударних дронів, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях", – йдеться в повідомленні.

За даними Повітряних сил, з 18:00 13 листопада Росія атакувала Україну 96 ударними БпЛА типу Shahed (61 із них реактивний), "Гербера" та дронами-імітаторами "Пародія" з напрямків Брянська, Орла, Приморсько-Ахтарська, окупованих Донецька та Гвардійського в Криму. Серед знешкоджених – 52 реактивні дрони.

Атака триває, в повітрі ще кілька ударних безпілотників.

 

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#ппо #цілі #ліквідація
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