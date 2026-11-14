Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Втрати РФ за добу склали 1710 військових і 33 артсистеми – Генштаб

1 хв читати
Додати як джерело
Втрати РФ за добу склали 1710 військових і 33 артсистеми – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України за минулу добу знешкодили 1710 російських військових, знищили 448 безпілотників, 302 одиниці автотехніки, 33 артилерійські системи, 19 бойових броньованих машин, шість танків, чотири наземні роботизовані комплекси та дві РСЗВ, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Особовий склад: близько 1 620 630 (+1 710) осіб", – йдеться в повідомленні Генштабу.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 12 478 танків, 25 750 бойових броньованих машин, 52 355 артсистем, 2273 РСЗВ, 1756 засобів ППО, 452 літаки, 356 гелікоптерів, 3140 наземних роботизованих комплексів, 607 531 БпЛА, 5196 крилатих ракет, 35 кораблів і катерів, два підводні човни, 174 609 одиниць автомобільної техніки та 4905 одиниць спецтехніки.

Дані уточнюються.

 

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#генштаб #втрати #рф
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Кошта: Визначена команда на переговори щодо миру для України відображає необхідність узгоджених дій всіх зацікавлених сторін

Кошта: Визначена команда на переговори щодо миру для України відображає необхідність узгоджених дій всіх зацікавлених сторін

Президент Європейської ради Антоніу Кошта пояснює, що мати команду, яка буде представляти Європейський союз на переговорах щодо миру для України, яка…

Читати
Кошта: Лідери ЄС обговорять фінансові потреби України на 2027 рік та подальший період на наступному саміті

Кошта: Лідери ЄС обговорять фінансові потреби України на 2027 рік та подальший період на наступному саміті

Президент Європейської ради Антоніу Кошта повідомив, що в аспекті продовження підтримки України лідери Європейського союзу обговорять фінансові потре…

Читати
Зеленський доручив активізувати контакти зі США щодо обмежень швидкості Starshield для українських сил

Зеленський доручив активізувати контакти зі США щодо обмежень швидкості Starshield для українських сил

Президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ та Міністерству оборони активізувати контакти з Державним департаментом…

Читати