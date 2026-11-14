Втрати РФ за добу склали 1710 військових і 33 артсистеми – Генштаб

Сили оборони України за минулу добу знешкодили 1710 російських військових, знищили 448 безпілотників, 302 одиниці автотехніки, 33 артилерійські системи, 19 бойових броньованих машин, шість танків, чотири наземні роботизовані комплекси та дві РСЗВ, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Особовий склад: близько 1 620 630 (+1 710) осіб", – йдеться в повідомленні Генштабу.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 12 478 танків, 25 750 бойових броньованих машин, 52 355 артсистем, 2273 РСЗВ, 1756 засобів ППО, 452 літаки, 356 гелікоптерів, 3140 наземних роботизованих комплексів, 607 531 БпЛА, 5196 крилатих ракет, 35 кораблів і катерів, два підводні човни, 174 609 одиниць автомобільної техніки та 4905 одиниць спецтехніки.

Дані уточнюються.