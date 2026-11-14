Через негоду сталося аварійне знеструмлення в 13 населених пунктах Полтавщини – ОВА

На Полтавщині через негоду без світла залишилися близько 2 тис. абонентів у 13 населених пунктах, повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

"Через несприятливі погодні умови сталося аварійне відключення електроенергії в 13 населених пунктах Великокохнівської, Решетилівської, Карлівської, Кобеляцької, Лубенської та Миргородської громад", – написав він у телеграмі.

За його словами, близько 2 тис. абонентів залишилися без електроенергії.

Фахівці АТ "Полтаваобленерго" вже працюють над відновленням електропостачання.