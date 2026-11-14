Греблею ДніпроГЕС у Запоріжжі можна проїхати лише з правого берега на лівий – ОВА

У Запоріжжі змінили напрямок руху греблею ДніпроГЕС: проїхати нею можна лише з правого берега на лівий, повідомив начальник Запорізької ОВА Михайло Семікін.

"Наразі проїхати греблею можна лише з правого берега на лівий. Для руху у зворотному напрямку користуйтеся об'їздом через міст імені Преображенського та Арковий міст", – написав він у телеграмі.

Як повідомлялося, у Запоріжжі офіційно попередили про можливі тимчасові перекриття руху мостами та греблею ДніпроГЕС з міркувань безпеки, обмеження запроваджують під час загрози ворожих ударів для захисту життя людей. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Михайло Семікін у Телеграмі у п'ятницю.

Раніше Семікін повідомляв, що о 20:20, наразі через греблю ДніпроГЕС проїзд можливий лише в одному напрямку – з лівого берега на правий.