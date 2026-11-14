Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Греблею ДніпроГЕС у Запоріжжі можна проїхати лише з правого берега на лівий – ОВА

1 хв читати
Додати як джерело
Греблею ДніпроГЕС у Запоріжжі можна проїхати лише з правого берега на лівий – ОВА

У Запоріжжі змінили напрямок руху греблею ДніпроГЕС: проїхати нею можна лише з правого берега на лівий, повідомив начальник Запорізької ОВА Михайло Семікін.

"Наразі проїхати греблею можна лише з правого берега на лівий. Для руху у зворотному напрямку користуйтеся об'їздом через міст імені Преображенського та Арковий міст", – написав він у телеграмі.

Як повідомлялося, у Запоріжжі офіційно попередили про можливі тимчасові перекриття руху мостами та греблею ДніпроГЕС з міркувань безпеки, обмеження запроваджують під час загрози ворожих ударів для захисту життя людей. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Михайло Семікін у Телеграмі у п'ятницю.

Раніше Семікін повідомляв, що о 20:20, наразі через греблю ДніпроГЕС проїзд можливий лише в одному напрямку – з лівого берега на правий.

 

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#запоріжжя #дніпрогес #рух
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Кошта: Визначена команда на переговори щодо миру для України відображає необхідність узгоджених дій всіх зацікавлених сторін

Кошта: Визначена команда на переговори щодо миру для України відображає необхідність узгоджених дій всіх зацікавлених сторін

Президент Європейської ради Антоніу Кошта пояснює, що мати команду, яка буде представляти Європейський союз на переговорах щодо миру для України, яка…

Читати
Кошта: Лідери ЄС обговорять фінансові потреби України на 2027 рік та подальший період на наступному саміті

Кошта: Лідери ЄС обговорять фінансові потреби України на 2027 рік та подальший період на наступному саміті

Президент Європейської ради Антоніу Кошта повідомив, що в аспекті продовження підтримки України лідери Європейського союзу обговорять фінансові потре…

Читати
Зеленський доручив активізувати контакти зі США щодо обмежень швидкості Starshield для українських сил

Зеленський доручив активізувати контакти зі США щодо обмежень швидкості Starshield для українських сил

Президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ та Міністерству оборони активізувати контакти з Державним департаментом…

Читати