Ще 159 дітей з Дніпропетровщини вирушили на відпочинок на Закарпаття за проєктом "Карпатська зміна" – ОВА

Ще 159 дітей з Дніпропетровщини вирушили на тритижневий відпочинок на Закарпаття за проєктом "Карпатська зміна", повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Ще сотня дітей поїде на Львівщину цими вихідними. Загалом цієї осені на безкоштовний відпочинок до західних регіонів України відправимо майже 400 дітей з області", – написав він у телеграмі.

За словами Ганжі, на відпочинок їдуть діти з родин військових, рятувальників і правоохоронців, діти загиблих захисників і діти-сироти. Для них підготували спортивні заняття, прогулянки, екскурсії та зустрічі.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/33321