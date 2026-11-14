Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Сибіга висловив співчуття ОАЕ у зв'язку з ДТП у Фуджейрі, де загинули 14 людей

1 хв читати
Додати як джерело

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив співчуття у зв'язку з ДТП в еміраті Фуджейра (ОАЕ), внаслідок якої загинули 14 людей і ще 30 отримали поранення.

"Висловлюю щирі співчуття родинам загиблих. Бажаю всім постраждалим швидкого одужання. Україна солідарна з ОАЕ у цей складний час", – написав він у соцмережі Х.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в еміраті Фуджейра (Об'єднані Арабські Емірати) сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинули 14 осіб, ще 30 людей дістали травми різного ступеня тяжкості.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2121303866922909989

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#оае #співчуття #сибіга
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Кошта: Визначена команда на переговори щодо миру для України відображає необхідність узгоджених дій всіх зацікавлених сторін

Кошта: Визначена команда на переговори щодо миру для України відображає необхідність узгоджених дій всіх зацікавлених сторін

Президент Європейської ради Антоніу Кошта пояснює, що мати команду, яка буде представляти Європейський союз на переговорах щодо миру для України, яка…

Читати
Кошта: Лідери ЄС обговорять фінансові потреби України на 2027 рік та подальший період на наступному саміті

Кошта: Лідери ЄС обговорять фінансові потреби України на 2027 рік та подальший період на наступному саміті

Президент Європейської ради Антоніу Кошта повідомив, що в аспекті продовження підтримки України лідери Європейського союзу обговорять фінансові потре…

Читати
Зеленський доручив активізувати контакти зі США щодо обмежень швидкості Starshield для українських сил

Зеленський доручив активізувати контакти зі США щодо обмежень швидкості Starshield для українських сил

Президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ та Міністерству оборони активізувати контакти з Державним департаментом…

Читати