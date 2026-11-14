Сибіга висловив співчуття ОАЕ у зв'язку з ДТП у Фуджейрі, де загинули 14 людей

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив співчуття у зв'язку з ДТП в еміраті Фуджейра (ОАЕ), внаслідок якої загинули 14 людей і ще 30 отримали поранення.

"Висловлюю щирі співчуття родинам загиблих. Бажаю всім постраждалим швидкого одужання. Україна солідарна з ОАЕ у цей складний час", – написав він у соцмережі Х.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в еміраті Фуджейра (Об'єднані Арабські Емірати) сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинули 14 осіб, ще 30 людей дістали травми різного ступеня тяжкості.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2121303866922909989