Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Ткаченко доручив налагодити оперативніше відновлення світла після атак – ОВА

1 хв читати
Додати як джерело

Начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко доручив налагодити оперативніше реагування на пошкодження електромереж після російських атак.

"Одна справа, коли мережа не справляється. Зовсім інше – коли на місцях не реагують на сигнали, що десь прориви. Люди не повинні залишатися без світла, якщо є можливість допомогти", – написав він у телеграмі після наради з керівництвом Обухівського району та очільниками громад.

Відповідне завдання Ткаченко поставив своєму заступнику Андрію Сташківу. За його словами, це стосується й інших районів області.

Начальник ОВА також повідомив, що в Ржищеві діти під час тривог змушені бігти в укриття в орендованих приміщеннях, бо будівництво власного сховища застопорилося у 2025 році на рівні готовності до 50%. Проєкт планують відкоригувати та відновити. Крім того, через брак фінансування громада не може завершити укриття в школі №8 у Василькові.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/3100

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#електропостачання #укриття #київщина
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Кошта: Визначена команда на переговори щодо миру для України відображає необхідність узгоджених дій всіх зацікавлених сторін

Кошта: Визначена команда на переговори щодо миру для України відображає необхідність узгоджених дій всіх зацікавлених сторін

Президент Європейської ради Антоніу Кошта пояснює, що мати команду, яка буде представляти Європейський союз на переговорах щодо миру для України, яка…

Читати
Кошта: Лідери ЄС обговорять фінансові потреби України на 2027 рік та подальший період на наступному саміті

Кошта: Лідери ЄС обговорять фінансові потреби України на 2027 рік та подальший період на наступному саміті

Президент Європейської ради Антоніу Кошта повідомив, що в аспекті продовження підтримки України лідери Європейського союзу обговорять фінансові потре…

Читати
Зеленський доручив активізувати контакти зі США щодо обмежень швидкості Starshield для українських сил

Зеленський доручив активізувати контакти зі США щодо обмежень швидкості Starshield для українських сил

Президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ та Міністерству оборони активізувати контакти з Державним департаментом…

Читати