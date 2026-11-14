Ткаченко доручив налагодити оперативніше відновлення світла після атак – ОВА

Начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко доручив налагодити оперативніше реагування на пошкодження електромереж після російських атак.

"Одна справа, коли мережа не справляється. Зовсім інше – коли на місцях не реагують на сигнали, що десь прориви. Люди не повинні залишатися без світла, якщо є можливість допомогти", – написав він у телеграмі після наради з керівництвом Обухівського району та очільниками громад.

Відповідне завдання Ткаченко поставив своєму заступнику Андрію Сташківу. За його словами, це стосується й інших районів області.

Начальник ОВА також повідомив, що в Ржищеві діти під час тривог змушені бігти в укриття в орендованих приміщеннях, бо будівництво власного сховища застопорилося у 2025 році на рівні готовності до 50%. Проєкт планують відкоригувати та відновити. Крім того, через брак фінансування громада не може завершити укриття в школі №8 у Василькові.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/3100