Генштаб зафіксував 47 боїв на покровському напрямку від початку доби

Від початку доби 13 листопада на фронті відбулося 243 бойові зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Противник завдав 44 авіаційних ударів, скинув 155 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 3023 дрони-камікадзе та здійснив 1775 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ", – йдеться в повідомленні.

Упродовж доби на південно-слобожанському напрямку зафіксували два бойові зіткнення, на куп'янському – 1, на лиманському – 14, на слов'янському – 4, на краматорському – 1, на костянтинівському – 10, на покровському – 47, на олександрівському – 2, на гуляйпільському – 8, на оріхівському – 5.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0cX2X63BrsEd3JEgE1tWcJdULXAjVMmZXAdcFcfAAMpJAbZrAfdgxJ6mgwKJLLsDUl