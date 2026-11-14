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Генштаб зафіксував 47 боїв на покровському напрямку від початку доби

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Від початку доби 13 листопада на фронті відбулося 243 бойові зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Противник завдав 44 авіаційних ударів, скинув 155 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 3023 дрони-камікадзе та здійснив 1775 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ", – йдеться в повідомленні.

Упродовж доби на південно-слобожанському напрямку зафіксували два бойові зіткнення, на куп'янському – 1, на лиманському – 14, на слов'янському – 4, на краматорському – 1, на костянтинівському – 10, на покровському – 47, на олександрівському – 2, на гуляйпільському – 8, на оріхівському – 5.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0cX2X63BrsEd3JEgE1tWcJdULXAjVMmZXAdcFcfAAMpJAbZrAfdgxJ6mgwKJLLsDUl

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#фронт #генштаб #ситуація
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