Трамп наступного тижня проведе в Китаї тристоронній саміт з Сі та Путіним – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп наступного четверга проведе саміт із головою КНР Сі Цзіньпіном і президентом РФ Володимиром Путіним, присвячений контролю над ядерною зброєю, повідомляє The New York Post.

"Гадаю, одна із зустрічей відбудеться за участі президента Путіна та президента Сі – це буде цікаво. Ми обговоримо багато питань, зокрема й денуклеаризацію, але загалом тем буде чимало", – цитує видання слова Трампа журналістам.

За даними The Post, зустріч відбудеться на полях саміту АТЕС у Шеньчжені. Це буде перша в історії тристороння зустріч лідерів трьох країн. Представник Білого дому повідомив виданню, що можуть обговорюватися також питання Ірану та Північної Кореї.

Видання зазначає, що Україна не є головною темою порядку денного, однак саміт відбудеться на тлі зусиль Трампа щодо досягнення мирної угоди. Трамп не зустрічався з Путіним особисто після саміту на Алясці в серпні минулого року.

Джерело: https://nypost.com/2026/11/13/us-news/trump-will-have-historic-meeting-with-xi-putin-in-china/