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У США через збій у системі зв'язку призупинили всі авіарейси, міністр внутрішньої безпеки запевнив, що це не несе загрози – ЗМІ

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Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) у п'ятницю призупинило всі вильоти в аеропортах країни через збій у системі зв'язку центрів управління повітряним рухом, повідомляє агентство Reuters.

"FAA запровадило загальнонаціональну заборону на вильоти в усіх аеропортах США через проблему зі зв'язком, що торкнулася всіх центрів управління повітряним рухом. Технічні фахівці FAA наразі з'ясовують причини збою", – заявив міністр транспорту США Шон Даффі.

Літаки, які вже перебувають у повітрі, можуть приземлитися, а тим, що на землі, злітати заборонено. Рішення щодо міжнародних рейсів ухвалюватимуть в індивідуальному порядку. За даними сервісу FlightAware, затримано або скасовано майже 7 тис. рейсів.

Незадовго до цього FAA призупинило рух у Чикаго, також через проблеми зі зв'язком.

Це другий випадок загальнонаціональної заборони на всі вильоти після терактів 11 вересня 2001 року. Попередній стався в січні 2023 року, коли FAA призупинило всі внутрішні рейси менш ніж на дві години.

Між тим, міністр внутрішньої безпеки США Марквейн Маллін запевнив, що цей інцидент "спричинений "збоєм у телекомунікаціях", а не загрозою на кшталт подій 11 вересня.

"Ми хотіли запевнити всіх американців, що це не становить загрози для їхньої безпеки і не є повторенням подій 11 вересня", – сказав він у коментарі Fox News.

Джерела: https://www.reuters.com/world/us/faa-issues-national-ground-stop-due-extraordinary-circumstance-reasons-safety-2026-11-13/

https://www.foxnews.com/live-news/faa-issues-nationwide-ground-stop-cites-communications-issue

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#зупинення #авіарейси #сша
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