У Британії персоналу авіабази США наказали йти в укриття через підозрілі дрони – ЗМІ

Американському персоналу на британській авіабазі RAF Lakenheath наказали укритися через підозру в несанкціонованій діяльності дронів над базою, повідомляє Sky News.

"Сьогодні ввечері особовий склад Сил безпеки ВПС США відреагував на підозру в несанкціонованій діяльності дронів над авіабазою Лейкенхіт. Жоден персонал, літаки чи інфраструктура не постраждали", – цитує видання речника ВПС США.

За даними Sky News, у сповіщенні, надісланому персоналу, було наказано "сховатися на місці" та шукати найближче приміщення для укриття. RAF Lakenheath є головною базою, де розміщені американські війська у Великій Британії.

Місцевий депутат британського парламенту Нік Тімоті написав у соцмережах, що загрози для населення немає, а інцидент вичерпано.

Видання нагадує, що в понеділок американські військові евакуювали понад десяток літаків з іншої авіабази в графстві Саффолк, RAF Mildenhall, через повідомлення про загрозу безпеці, пов'язану з Іраном.

Джерело: https://news.sky.com/story/us-personnel-forced-to-shelter-at-uk-air-base-after-suspected-unauthorised-drone-activity-13611986