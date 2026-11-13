За тиждень РФ пошкодила на Київщині 10 енергооб'єктів ДТЕК, світло 203 тис. родин повертали чотири доби – компанія

Росіяни за останній тиждень пошкодили на Київщині 10 енергооб'єктів ДТЕК, світло понад 203 тис. родин повертали чотири доби, повідомляє енергохолдинг.

"По Київщині зараз працюють 200+ бригад. За останній тиждень росіяни пошкодили там 10 енергооб'єктів ДТЕК. 203 000+ родинам світло повертали чотири доби", – йдеться в повідомленні ДТЕК у соцмережі Х.

За даними компанії, пошкоджено також високовольтні мережі "Укренерго", якими електроенергія надходить в область. Крім того, щодня стаються сотні аварій: щойно з'являється світло, люди вмикають бойлери й обігрівачі, і аварії виникають одна за одною.

Джерело: https://x.com/DTEK_Ukraine/status/2121289642993397863