Зеленський обговорив із мерами міст реагування на зимові виклики на всіх рівнях влади

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з міськими головами різних міст України обговорив, як реагуватимуть на зимові виклики центральна, обласна та місцева влада.

"Відверто обговорили всі виклики, які є і які можуть бути. Говорили про те, як будемо реагувати на центральному рівні, на рівні обласної та місцевої влади. Ключове – щоб з кожного регіону та міста оперативно надходила реальна інформація по тому, що відбувається на місцях, і були відповідні рішення", – написав він у телеграмі.

Президент назвав пріоритетом підготовку міст і громад до зими з огляду на російські удари по критичній і транспортній інфраструктурі та житлових будинках. Серед тем зустрічі він назвав енергетику, захист неба, внутрішні безпекові загрози, стійкість зв'язку, пошук механізмів допомоги людям, які можуть опинитися в складних обставинах узимку, а також збереження бюджетної спроможності громад.

У зустрічі взяли участь мери та в.о. міських голів низки міст і прем'єр-міністр Сергій Корецький. За словами Зеленського, це перша зустріч у такому форматі, надалі вони стануть регулярними.

Президент зазначив, що також обговорили пошук механізмів допомоги людям, які можуть опинитись у складних обставинах протягом зими. "Важливо також зберегти й бюджетну спроможність громад", – наголосив він.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/21818