Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Сибіга: Україна передала Єгипту, Індії та Туреччині своє бачення часткового перемир'я і чекає на реакцію РФ

1 хв читати
Додати як джерело
Сибіга: Україна передала Єгипту, Індії та Туреччині своє бачення часткового перемир'я і чекає на реакцію РФ
Фото: МЗС України

Україна представила своє бачення часткового припинення вогню, зокрема в Чорному морі та щодо енергетичної інфраструктури, Єгипту, Індії та Туреччині і очікує на реакцію Росії, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на форумі Sir Bani Yas в ОАЕ.

"Я переконаний прихильник дипломатії, хоч і є міністром закордонних справ країни, яка перебуває у стані війни", – сказав Сибіга, слова якого наводить МЗС.

За даними відомства, Сибіга підтвердив готовність України до часткового припинення вогню як заходу зміцнення довіри. Він також привітав мирні зусилля США, зазначивши, що після кількох раундів переговорів вдалося досягти прогресу.

Міністр наголосив, що безпека Європи та Близького Сходу взаємопов'язана, а Росія використовує іранські технології для атак проти України і водночас передає Ірану свій бойовий досвід. "Ми стали постачальником безпеки. Ми направили наших експертів до регіону та уклали довгострокові безпекові домовленості з окремими державами", – зазначив міністр.

 

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#оае #перемиря #сибіга
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Кошта: Визначена команда на переговори щодо миру для України відображає необхідність узгоджених дій всіх зацікавлених сторін

Кошта: Визначена команда на переговори щодо миру для України відображає необхідність узгоджених дій всіх зацікавлених сторін

Президент Європейської ради Антоніу Кошта пояснює, що мати команду, яка буде представляти Європейський союз на переговорах щодо миру для України, яка…

Читати
Кошта: Лідери ЄС обговорять фінансові потреби України на 2027 рік та подальший період на наступному саміті

Кошта: Лідери ЄС обговорять фінансові потреби України на 2027 рік та подальший період на наступному саміті

Президент Європейської ради Антоніу Кошта повідомив, що в аспекті продовження підтримки України лідери Європейського союзу обговорять фінансові потре…

Читати
Зеленський доручив активізувати контакти зі США щодо обмежень швидкості Starshield для українських сил

Зеленський доручив активізувати контакти зі США щодо обмежень швидкості Starshield для українських сил

Президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ та Міністерству оборони активізувати контакти з Державним департаментом…

Читати