Сибіга: Україна передала Єгипту, Індії та Туреччині своє бачення часткового перемир'я і чекає на реакцію РФ

Україна представила своє бачення часткового припинення вогню, зокрема в Чорному морі та щодо енергетичної інфраструктури, Єгипту, Індії та Туреччині і очікує на реакцію Росії, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на форумі Sir Bani Yas в ОАЕ.

"Я переконаний прихильник дипломатії, хоч і є міністром закордонних справ країни, яка перебуває у стані війни", – сказав Сибіга, слова якого наводить МЗС.

За даними відомства, Сибіга підтвердив готовність України до часткового припинення вогню як заходу зміцнення довіри. Він також привітав мирні зусилля США, зазначивши, що після кількох раундів переговорів вдалося досягти прогресу.

Міністр наголосив, що безпека Європи та Близького Сходу взаємопов'язана, а Росія використовує іранські технології для атак проти України і водночас передає Ірану свій бойовий досвід. "Ми стали постачальником безпеки. Ми направили наших експертів до регіону та уклали довгострокові безпекові домовленості з окремими державами", – зазначив міністр.