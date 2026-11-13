Польща призупинила фінансування закупівель американської зброї для України за програмою PURL – Туск

Польща ухвалила рішення призупинити внески до програми закупівлі європейськими країнами зброї в США для передачі Україні, заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у п'ятницю.

"Я повідомив генсеку НАТО Марку Рютте, що наразі ми поки що не будемо робити внески до програми PURL – європейські кошти на американську зброю для України", – сказав Туск, слова якого наводить телеканал TVP Info.

Серед причин глава уряду Польщі назвав високий бюджетний дефіцит і витрати на оборону в країні.

Ініціативу PURL оголосили 14 липня 2025 року президент США Дональд Трамп і генеральний секретар НАТО Марк Рютте. У рамках цієї ініціативи європейські країни й Канада фінансують закупівлю американської військової продукції, зокрема засобів ППО та боєприпасів, для швидкого надання підтримки Збройним Силам України. Ініціатива щодо фінансування закупівель американського озброєння для України з'явилася після того, як адміністрація США відмовилася продовжувати постачати зброю Києву безкоштовно.