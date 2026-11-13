Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Польща призупинила фінансування закупівель американської зброї для України за програмою PURL – Туск

1 хв читати
Додати як джерело
Польща призупинила фінансування закупівель американської зброї для України за програмою PURL – Туск
Фото: Офіс президента України /www.president.gov.ua

Польща ухвалила рішення призупинити внески до програми закупівлі європейськими країнами зброї в США для передачі Україні, заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у п'ятницю.

"Я повідомив генсеку НАТО Марку Рютте, що наразі ми поки що не будемо робити внески до програми PURL – європейські кошти на американську зброю для України", – сказав Туск, слова якого наводить телеканал TVP Info.

Серед причин глава уряду Польщі назвав високий бюджетний дефіцит і витрати на оборону в країні.

Ініціативу PURL оголосили 14 липня 2025 року президент США Дональд Трамп і генеральний секретар НАТО Марк Рютте. У рамках цієї ініціативи європейські країни й Канада фінансують закупівлю американської військової продукції, зокрема засобів ППО та боєприпасів, для швидкого надання підтримки Збройним Силам України. Ініціатива щодо фінансування закупівель американського озброєння для України з'явилася після того, як адміністрація США відмовилася продовжувати постачати зброю Києву безкоштовно.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Перекладач · Переклад і редагування новин
#польща #озброєння #закупівлі
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Кошта: Визначена команда на переговори щодо миру для України відображає необхідність узгоджених дій всіх зацікавлених сторін

Кошта: Визначена команда на переговори щодо миру для України відображає необхідність узгоджених дій всіх зацікавлених сторін

Президент Європейської ради Антоніу Кошта пояснює, що мати команду, яка буде представляти Європейський союз на переговорах щодо миру для України, яка…

Читати
Кошта: Лідери ЄС обговорять фінансові потреби України на 2027 рік та подальший період на наступному саміті

Кошта: Лідери ЄС обговорять фінансові потреби України на 2027 рік та подальший період на наступному саміті

Президент Європейської ради Антоніу Кошта повідомив, що в аспекті продовження підтримки України лідери Європейського союзу обговорять фінансові потре…

Читати
Зеленський доручив активізувати контакти зі США щодо обмежень швидкості Starshield для українських сил

Зеленський доручив активізувати контакти зі США щодо обмежень швидкості Starshield для українських сил

Президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ та Міністерству оборони активізувати контакти з Державним департаментом…

Читати