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Кошта: Визначена команда на переговори щодо миру для України відображає необхідність узгоджених дій всіх зацікавлених сторін

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Кошта: Визначена команда на переговори щодо миру для України відображає необхідність узгоджених дій всіх зацікавлених сторін
Фото: https://www.facebook.com/zelenskyy.official

Президент Європейської ради Антоніу Кошта пояснює, що мати команду, яка буде представляти Європейський союз на переговорах щодо миру для України, яка складається з представників Європейської ради, Європейської комісії та країн Е5 з Коаліції охочих – Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії та Польщі – відображає необхідність всіх зацікавлених сторін діяти узгоджено та говорити одним голосом.

Так він у п'ятницю в Дубліні на пресконференції по завершенню неформального саміту ЄС відповів на запитання журналістів щодо такої кількості представників ЄС.

"Зараз, схоже, з'явився новий імпульс для просування мирних переговорів, і ми докладаємо всіх зусиль, щоб підтримати цей процес. Для цього, безумовно, нам потрібно діяти як одна команда. Так само, як діють як команда всі інші сторони. Ось вам приклад: якщо поглянути на спеціальних посланців президента Трампа, то їх не один, а двоє. У складі української делегації, здається, троє чи четверо осіб. Це цілком нормально, тим більше, коли йдеться про Європу, адже в нас є Європейський Союз, який має власні повноваження. Звісно, існує також "Коаліція охочих", яка відіграє ключову роль у забезпеченні гарантій безпеки для України після укладення мирної угоди. І, звісно, нам необхідно діяти узгоджено. Для цього вкрай важливо мати єдину команду і говорити одним голосом. Саме про це ми домовилися, і саме над цим зараз працюємо", – детально роз'яснив Кошта ухвалене рішення.

Він також вказав, що у питанні представництва інституцій ЄС все "чітко прописано в договорах". "Президент Європейської ради представляє Європейську раду, а також увесь Союз у питаннях спільної зовнішньої політики та політики безпеки на рівні глав держав і урядів, а президент Європейської комісії представляє Комісію, а Комісія, своєю чергою, представляє Союз у зовнішніх відносинах з питань, що належать до компетенції ЄС. Усе чітко прописано в договорах, і ми, звісно, дотримуємося цих договорів", – акцентував Кошта.

Разом з тим президент Європейської ради вказав: "Якщо говорити відверто: ми самі вирішуємо, хто нас представляє. Саме це ми й зробили сьогодні, а також визначаємо формат нашого представництва, що охоплює 27 суверенних держав та інституції ЄС. Ми ухвалили своє рішення", – констатував він.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Міжнародні новини
Редактор · Політичні новини
#рф #кошта #єс #переговори
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