Кошта: Визначена команда на переговори щодо миру для України відображає необхідність узгоджених дій всіх зацікавлених сторін

Президент Європейської ради Антоніу Кошта пояснює, що мати команду, яка буде представляти Європейський союз на переговорах щодо миру для України, яка складається з представників Європейської ради, Європейської комісії та країн Е5 з Коаліції охочих – Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії та Польщі – відображає необхідність всіх зацікавлених сторін діяти узгоджено та говорити одним голосом.

Так він у п'ятницю в Дубліні на пресконференції по завершенню неформального саміту ЄС відповів на запитання журналістів щодо такої кількості представників ЄС.

"Зараз, схоже, з'явився новий імпульс для просування мирних переговорів, і ми докладаємо всіх зусиль, щоб підтримати цей процес. Для цього, безумовно, нам потрібно діяти як одна команда. Так само, як діють як команда всі інші сторони. Ось вам приклад: якщо поглянути на спеціальних посланців президента Трампа, то їх не один, а двоє. У складі української делегації, здається, троє чи четверо осіб. Це цілком нормально, тим більше, коли йдеться про Європу, адже в нас є Європейський Союз, який має власні повноваження. Звісно, існує також "Коаліція охочих", яка відіграє ключову роль у забезпеченні гарантій безпеки для України після укладення мирної угоди. І, звісно, нам необхідно діяти узгоджено. Для цього вкрай важливо мати єдину команду і говорити одним голосом. Саме про це ми домовилися, і саме над цим зараз працюємо", – детально роз'яснив Кошта ухвалене рішення.

Він також вказав, що у питанні представництва інституцій ЄС все "чітко прописано в договорах". "Президент Європейської ради представляє Європейську раду, а також увесь Союз у питаннях спільної зовнішньої політики та політики безпеки на рівні глав держав і урядів, а президент Європейської комісії представляє Комісію, а Комісія, своєю чергою, представляє Союз у зовнішніх відносинах з питань, що належать до компетенції ЄС. Усе чітко прописано в договорах, і ми, звісно, дотримуємося цих договорів", – акцентував Кошта.

Разом з тим президент Європейської ради вказав: "Якщо говорити відверто: ми самі вирішуємо, хто нас представляє. Саме це ми й зробили сьогодні, а також визначаємо формат нашого представництва, що охоплює 27 суверенних держав та інституції ЄС. Ми ухвалили своє рішення", – констатував він.