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На Бессарабській площі в Києві завершують облаштування 6 наземних переходів

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На Бессарабській площі в Києві завершують облаштування 6 наземних переходів

На Бессарабській площі в центрі Києва завершують облаштування 6 наземних пішохідних переходів, які дублюватимуть підземні переходи через ТРЦ "Метроград", повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Цими вихідними, у ніч із суботи на неділю, на них наноситимуть дорожню розмітку. Нові переходи стануть частиною безбар'єрного пішохідного маршруту навколо площі", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що нові переходи облаштували через бульвар Тараса Шевченка, Бессарабський проїзд, вулиці Велику Васильківську та Басейну. Також у межах проєкту реконструювали 2 наявні переходи.

"Люди мають пересуватися центром міста без зайвих перешкод. Щоб перейти вулицю, не потрібно спускатися під землю, долати сходи чи робити величезні гаки. Особливо це важливо для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп. Ми змінюємо організацію руху на Бессарабській площі так, щоб пішоходи могли пересуватися найкоротшими та найзручнішими маршрутами. Це стала практика сучасних європейських міст, яку ми послідовно впроваджуємо в Києві", – зазначив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов.

Для безпечного руху на переходах встановили транспортні та пішохідні світлофори. Для зручності людей з інвалідністю та інших маломобільних груп понизили бордюри. Переходи також обладнали тактильними смугами та кнопками виклику звукового супроводу сигналу світлофора для людей із порушеннями зору.

Крім того, проєкт передбачає велосипедні переїзди, суміжні з пішохідними переходами, та впорядкування паркування, зокрема облаштування місць для автомобілів людей з інвалідністю.

"Завдяки новій схемі організації дорожнього руху пішоходи зможуть перетинати вулиці наземними переходами, без необхідності користуватися підземними маршрутами зі сходами. Це дозволило сформувати навколо Бессарабської площі цілісний безбар'єрний пішохідний маршрут, зручний для людей різного віку та з різними потребами", – наголосили в КМДА.

 

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#київ #облаштування #бессарабка
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