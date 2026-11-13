Кошта: Лідери ЄС обговорять фінансові потреби України на 2027 рік та подальший період на наступному саміті

Президент Європейської ради Антоніу Кошта повідомив, що в аспекті продовження підтримки України лідери Європейського союзу обговорять фінансові потреби Києва на наступний рік та подальший період вже на наступному саміті.

"Нашим найнагальнішим пріоритетом є надання Україні необхідної фінансової та військової допомоги, а також підтримка її просування до членства в Європейському Союзі. Саме тому на наступному засіданні Європейської ради, що відбудеться 26-27 листопада, ми обговоримо фінансові потреби України на наступний рік і подальший період, спираючись на пропозиції, які має підготувати Європейська комісія", – сказав він у п'ятницю в Дубліні на пресконференції по завершенню неформального засідання Європейської ради.

Його слова підтвердила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, сказавши, що до наступного засідання Європейської ради Комісія представить пропозицію щодо покриття дефіциту фінансування України на 2027 рік. "Скажу відверто: шлях до миру буде непростим, але ми залишатимемося єдиними, так само, як були останні п'ять років у нашій підтримці України, чітко усвідомлюючи кінцеву мету", – наголосила вона.

Президентка Європейської комісії також висловила переконання, що "разом з Україною та нашими партнерами нам слід зосередитися на роботі за кількома напрямками". "Йдеться, зокрема, про надійні та юридично зобов'язувальні гарантії безпеки, а також про пакет заходів для повоєнного процвітання. У питанні повоєнного процвітання ми не починаємо з нуля – ми працюємо над цим із нашими партнерами вже багато місяців. І, нарешті, найкращий спосіб посадити Росію за стіл переговорів – це продовжувати підтримку України та зберігати максимальний тиск на Росію. Саме тому незабаром ми запропонуємо 22-й пакет санкцій", – підтвердила вона вже заявлені напередодні плани.

У той же час фон дер Ляєн привітала новий імпульс в мирних переговорах, "щоб просуватися до справедливого й тривалого миру". "Потужна європейська присутність важлива для захисту інтересів України та інтересів Європи. Я також вітаю європейську команду – "E5" плюс дві інституції: Раду та Комісію. Ми підтримуватимемо Україну й обстоюватимемо власні інтереси. Рухаючись до багатосторонніх обговорень за участі США, України та Росії, ми маємо зосередитися на припиненні війни та досягненні миру для України", – додала вона.