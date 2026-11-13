Зеленський підписав закон, який відновлює контроль АМКУ за держдопомогою бізнесу

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким відновлюється контроль Антимонопольного комітету України (АМКУ) за державною допомогою підприємствам.

Як повідомляє пресслужба парламенту, Верховна Рада отримала закон з підписом президента.

Документ спрямований на виконання міжнародних зобов'язань України в межах цгоди про асоціацію з ЄС та в рамках Ukraine Facility.

Закон скасовує тимчасові призупинення, запроваджені на початку повномасштабної війни, та повертає Антимонопольному комітету України (АМКУ) повноцінні повноваження щодо контролю за допустимістю державної допомоги для конкуренції. Водночас державна допомога, надана бізнесу під час дії воєнного стану, залишається чинною.

Окрім того, документ оновлює термінологію та приводить її у відповідність до норм Європейського Союзу, зокрема щодо послуг загального економічного інтересу, незначної допомоги (de minimis) та важливих проєктів спільного інтересу. Закон також вдосконалює роботу Реєстру державної допомоги, який адмініструє АМКУ, та передбачає запровадження окремих програм підтримки для малого і середнього бізнесу в умовах воєнного режиму.

Законопроєкт був зареєстрований у парламенті 22 липня поточного року. У першому читанні за основу він був схвалений 1 вересня, у другому читанні – 11 листопада.