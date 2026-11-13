Європу на переговорах буде представляти команда з європейських інституцій та країн Е5

Президент Європейської ради Антоніу Кошта оголосив, що Європу на переговорах щодо миру для України буде представляти команда, у складі якої будуть представники європейських інституцій та країн Е5 з Коаліції охочих.

Про це він заявив у п'ятницю в Дубліні на пресконференції по завершенню неформального засідання Європейської ради. "Сьогодні лідери погодилися, що нашу європейську команду для переговорів про мир в Україні складають інституції Європейського Союзу та "E5" – група країн із "Коаліції охочих", – сказав Кошта.

Як відомо, до складу коаліції Е5 входять Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Польща.

Президент Європейської ради наголосив, що принципи та позиції Європейського союзу в цих переговорах добре відомі. "Наша європейська команда продовжуватиме діяти в тісній координації та повній єдності. Європа повинна говорити єдиним, чітким і злагодженим голосом у всіх дискусіях, що визначають майбутнє України та безпеку нашого континенту. Зрештою, це спільна командна робота", – підкреслив Кошта.

За словами президента Європейської ради, лідери ЄС у питанні України висловили чітку позицію: безпека Європи починається з безпеки України. "Ми вітаємо всі дипломатичні зусилля, спрямовані на те, щоб посадити Росію за стіл переговорів і докладаємо всіх зусиль для досягнення конкретних результатів", – наголосив він.

Кошта знову заявив, що тільки Україна "має легітимне право вирішувати питання, що стосуються її території та суверенітету".

Він також констатував, що ЄС відіграє "центральну роль в обговоренні європейського майбутнього України, її відбудови та процвітання". "Питання гарантій безпеки для України мають розглядатися в межах "Коаліції охочих" у тісній координації з НАТО. Як я вже казав, ми працюватимемо над цим як єдина європейська команда. І ми продовжуватимемо спільну роботу, щоб підтримати Україну в досягненні справедливого й тривалого миру. А мир може бути справедливим лише тоді, коли він ґрунтується на фундаментальних принципах, що лежать в основі європейської безпеки протягом останніх 50 років", – деталізував президент Європейської ради.

На переконання Кошта, найближчі тижні стануть "вирішальним випробуванням того, чи готова Росія покласти край цій війні". "Поведінка Росії дотепер, з її ескалацією та ударами по цивільному населенню України свідчить про протилежне. Росія мусить змінити свій курс", – наголосив він.