Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Європу на переговорах буде представляти команда з європейських інституцій та країн Е5

2 хв читати
Додати як джерело
Європу на переговорах буде представляти команда з європейських інституцій та країн Е5

Президент Європейської ради Антоніу Кошта оголосив, що Європу на переговорах щодо миру для України буде представляти команда, у складі якої будуть представники європейських інституцій та країн Е5 з Коаліції охочих.

Про це він заявив у п'ятницю в Дубліні на пресконференції по завершенню неформального засідання Європейської ради. "Сьогодні лідери погодилися, що нашу європейську команду для переговорів про мир в Україні складають інституції Європейського Союзу та "E5" – група країн із "Коаліції охочих", – сказав Кошта.

Як відомо, до складу коаліції Е5 входять Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Польща.

Президент Європейської ради наголосив, що принципи та позиції Європейського союзу в цих переговорах добре відомі. "Наша європейська команда продовжуватиме діяти в тісній координації та повній єдності. Європа повинна говорити єдиним, чітким і злагодженим голосом у всіх дискусіях, що визначають майбутнє України та безпеку нашого континенту. Зрештою, це спільна командна робота", – підкреслив Кошта.

За словами президента Європейської ради, лідери ЄС у питанні України висловили чітку позицію: безпека Європи починається з безпеки України. "Ми вітаємо всі дипломатичні зусилля, спрямовані на те, щоб посадити Росію за стіл переговорів і докладаємо всіх зусиль для досягнення конкретних результатів", – наголосив він.

Кошта знову заявив, що тільки Україна "має легітимне право вирішувати питання, що стосуються її території та суверенітету".

Він також констатував, що ЄС відіграє "центральну роль в обговоренні європейського майбутнього України, її відбудови та процвітання". "Питання гарантій безпеки для України мають розглядатися в межах "Коаліції охочих" у тісній координації з НАТО. Як я вже казав, ми працюватимемо над цим як єдина європейська команда. І ми продовжуватимемо спільну роботу, щоб підтримати Україну в досягненні справедливого й тривалого миру. А мир може бути справедливим лише тоді, коли він ґрунтується на фундаментальних принципах, що лежать в основі європейської безпеки протягом останніх 50 років", – деталізував президент Європейської ради.

На переконання Кошта, найближчі тижні стануть "вирішальним випробуванням того, чи готова Росія покласти край цій війні". "Поведінка Росії дотепер, з її ескалацією та ударами по цивільному населенню України свідчить про протилежне. Росія мусить змінити свій курс", – наголосив він.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Міжнародні новини
Редактор · Політичні новини
#кошта #переговори #представництво #єс #рф
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський доручив активізувати контакти зі США щодо обмежень швидкості Starshield для українських сил

Зеленський доручив активізувати контакти зі США щодо обмежень швидкості Starshield для українських сил

Президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ та Міністерству оборони активізувати контакти з Державним департаментом…

Читати
Міноборони та ЗСУ фіксують обмеження швидкості Starlink до 161 км/год на окупованих територіях України, йдуть переговори зі SpaceX – джерела

Міноборони та ЗСУ фіксують обмеження швидкості Starlink до 161 км/год на окупованих територіях України, йдуть переговори зі SpaceX – джерела

Фахівці Міністерства оборони України та Збройних сил України фіксують обмеження швидкості Starshield (військовий пакет Starlink) у 161 км/год над всі…

Читати