Глави МЗС України та Швеції обговорили посилення ППО та захист енергетики, а також графік постачання літаків Gripen

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів зустріч з міністеркою закордонних справ Швеції Марією Мальмер-Стенергард на полях форуму Sir Bani Yas в Абу-Дабі, говорили про посилення ППО та захист енергетичної системи України напередодні зими, повідомила пресслужба українського зовнішньополітичного відомства.

"Глава МЗС подякував шведській колезі за послідовне лідерство Швеції. Зосередилися на зміцненні протиповітряної оборони України та захисті нашої енергетичної системи напередодні зими", – йдеться у повідомленні МЗС у Телеграмі.

"Обговорили графік постачання літаків Gripen, посилення тиску на Росію та просування України на шляху до вступу в ЄС. Наша позиція чітка: Росії не місце в міжнародному спорті, доки вона продовжує війну проти України. Особливо вдячний Марії за її активну позицію на підтримку посилення та прискорення міжнародної допомоги Україні", – зазначив міністр.