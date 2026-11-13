NAUDI закликає уряд продовжити дію чинних бронювань і зберегти 100% квоту для підприємств ОПК до 1 лютого 2027р

Національна асоціація оборонної промисловості України (NAUDI), яка об'єднує вітчизняних виробників озброєння, військової техніки, боєприпасів і систем захисту, звернулася до прем'єр-міністра України Сергія Корецького із закликом урахувати консолідовану позицію оборонної галузі під час ухвалення рішень у сфері бронювання військовозобов'язаних.

Як зазначається у зверненні асоціації, підприємства оборонно-промислового комплексу (ОПК) щоденно працюють у тісній координації з Силами оборони України та усвідомлюють пріоритетність поповнення особового складу військових підрозділів. Водночас, пояснюють у NAUDI, в умовах ускладнення та залежності міжнародної допомоги від зовнішніх політичних циклів саме вітчизняне виробництво залишається ключовою опорою обороноздатності держави, а стабільність роботи оборонних заводів напряму визначає своєчасність постачання озброєння на передову.

За результатами аналізу поточних регуляторних ініціатив виробнича спільнота вбачає суттєві ризики у запровадженні щоквартального циклу перегляду та підтвердження критеріїв бронювання для підприємств ОПК. Зокрема, у NAUDI вказують на ризик уповільнення виробничих циклів, оскільки технологічні процеси в оборонній промисловості мають довгостроковий характер, а необхідність кожні 90 днів повторно формувати пакети документів і проходити процедури верифікації створює надмірне адміністративне навантаження на керівництво та інженерно-технічний персонал.

Крім того, як наголошують в організації, одночасна подача та опрацювання сотень тисяч пакетів документів раз на квартал, вірогідно, створить велике навантаження на профільні міністерства, Координаційний центр, Пенсійний фонд і портал "Дія", що може призвести до технічних затримок. Як наслідок – автоматична втрата бронювання інженерами, конструкторами та операторами складного обладнання до моменту ухвалення нових рішень і подальша зупинка виробничих ліній.

У зв'язку з цим галузь повністю підтримує озвучену прем'єр-міністром Корецьким позицію щодо неприпустимості радикальних змін, які могли б дестабілізувати роботу оборонних виробництв, та необхідності збереження прогнозованих правил гри для сектору безпеки й оборони.

З метою недопущення зупинки оборонних контрактів, зняття пікового навантаження з державних реєстрів наприкінці року та забезпечення стабільного перехідного періоду NAUDI просить передбачити у відповідній постанові Кабінету міністрів автоматичне продовження до 1 лютого 2027 року терміну дії рішень про визначення підприємств критично важливими, а також строків дії відстрочок від призову, які є чинними та закінчуються до 31 грудня 2026 року включно.

Також асоціація пропонує встановити, що до 1 лютого 2027 року граничний обсяг бронювання військовозобов'язаних працівників підприємств ОПК, визначених Міністерством оборони критично важливими, становить 100% від кількості військовозобов'язаних без необхідності прийняття окремого рішення про збільшення квот. При цьому положення постанови КМУ №76 щодо обмежень граничної кількості військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню, та обов'язку їх анулювання у разі перевищення організація пропонує не встановлювати. Для реалізації цих норм NAUDI пропонує зобов'язати Мінцифри та Міноборони у 5-денний строк забезпечити внесення до Єдиного переліку та реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів відомостей про продовження дії рішень і відстрочок, а також технічну можливість 100% бронювання через портал "Дія".

Окрім невідкладних рішень, при подальшому системному оновленні Порядку бронювання асоціація просить закріпити для підприємств ОПК строк дії рішень про критичність та відстрочок працівників тривалістю не менше 12 місяців на період виконання державних контрактів та залучити представників NAUDI до робочих нарад із доопрацювання нормативних актів.

Як повідомлялося, питання перегляду правил бронювання та критичності підприємств активно обговорюється урядом і бізнес-асоціаціями останніми тижнями. Постановою №1328 від 23 жовтня Кабінет міністрів оновив систему бронювання, відокремивши статус критичності від економічних показників та утворивши спеціальний Координаційний центр. Уряд також понизив максимальний рівень бронювання для енергетики та ОПК зі 100% до 95% із можливістю звернення до Коордцентру для перегляду квот та анонсував механізм 100% бронювання за умови виконання мобілізаційного зобов'язання щодо регулярного добровільного залучення частини працівників до військової служби.

До прийняття рішення урядом потенційне посилення вимог та скорочення квот викликало занепокоєння серед провідних бізнес-об'єднань країни – СУП, ЄБА, ФРУ та NAUDI, які наголошували на ризиках для безперервної роботи стратегічних секторів економіки й оборони. У відповідь Мінекономіки та довкілля підготувало проєкт акта про перехідний період, що передбачає автоматичне продовження до 1 лютого 2027 року статусу критичності для підприємств, термін дії якого спливає у листопаді-грудні 2026 року.

Водночас під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді 13 листопада прем'єр-міністр Сергій Корецький наголосив, що оновлені правила спрямовані на усунення зловживань і штучного створення компаній виключно заради броні. Прем'єр також підкреслив необхідність посилення відповідальності за ухилення від служби та самовільне залишення частини (СЗЧ), а також розробки нового суспільного договору щодо мобілізації, який дозволить забезпечити ротацію військових, що воюють уже тривалий час.