Рятувальник загинув під час розбору завалів будинку у Запоріжжі – ОВА

Рятувальник загинув під час розбору завалів п'ятиповерхового будинку у Запоріжжі, що був пошкоджений у п'ятницю через ворожу атаку, повідомив очільник обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

"На співробітника рятувальної служби "Кобра", який працював на місці руйнувань, впала бетонна плита. На жаль, рятувальник загинув", – написав Семікін у Телеграмі.

Як повідомлялося, наразі відомо про 50 постраждалих через ворожу атаку по житловому будинку, серед них 8 дітей.

Приблизно опівдні Семікін повідомив про влучання по п'ятиповерховому житловому будинку в Космічному районі Запоріжжі. За його словами, внаслідок ворожої атаки були пошкоджені квартири на трьох поверхах. Виникла пожежа у квартирах на другому та третьому поверхах, також загорілися автомобілі у дворі.