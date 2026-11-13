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Представники ЄС та п'яти європейських країн братимуть участь у переговорах щодо України

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Представники ЄС та п'яти європейських країн братимуть участь у переговорах щодо України

Європейська делегація на переговорах щодо України складатиметься з представників ЄС, Франції, ФРН, Італії, Польщі, а також Великої Британії, повідомляє у п'ятницю Bloomberg із посиланням на неназваного представника Євросоюзу.

"За словами високопоставленого європейського чиновника, радники з питань національної безпеки Європейського Союзу та п'яти великих держав – Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії та Польщі – представлятимуть Європу на майбутніх переговорах між Росією та Україною", – йдеться в повідомленні агентства.

Повідомляється, що йтиметься про переговори на "експертному рівні".

Європейські лідери ухвалили це рішення після самітів, що відбулися у четвер та п'ятницю в Дубліні, де підтримка України була головним питанням порядку денного.

 

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Події і політика
Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#переговори #склад #єс
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