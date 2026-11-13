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УЧХ презентував програми підтримки та відновлення на конференції ReBuild Ukraine

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УЧХ презентував програми підтримки та відновлення на конференції ReBuild Ukraine
Фото: Red Cross Ukraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) презентував програми підтримки та відновлення на міжнародній конференції ReBuild Ukraine.

"На власному виставковому стенді організація представила ключові напрями діяльності: готовність і реагування на надзвичайні ситуації, підтримку людей, які постраждали внаслідок війни, відновлення громад, професійне навчання та створення можливостей для працевлаштування й економічної самостійності", - повідомив УЧХ у Фейсбуці у п'ятницю.

Окрему увагу приділили практичному досвіду Українського Червоного Хреста у питаннях підтримки внутрішньо переміщених осіб, їхній адаптації та інтеграції в нових громадах. Крім того, була представлена робота команд, які щодня реагують на наслідки російських обстрілів, надають допомогу постраждалим і працюють над підвищенням готовності громад до надзвичайних ситуацій.

Під час конференції представники УЧХ обмінялися досвідом із міжнародними партнерами та обговорили можливості подальшої співпраці у сфері гуманітарного реагування, відновлення та розвитку громад.

“Український Червоний Хрест працює не лише над подоланням наслідків надзвичайних ситуацій, а й над довгостроковим відновленням, допомагаючи людям повертатися до звичного життя, а громадам — розвивати власні спроможності та стійкість”, - зазначили в організації.

Конференція об’єднала представників державних установ, міжнародних організацій, бізнесу та партнерів навколо тем відбудови України й відновлення громад.

#rebuild_ukraine #тчху #відновлення
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