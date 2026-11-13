УЧХ презентував програми підтримки та відновлення на конференції ReBuild Ukraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) презентував програми підтримки та відновлення на міжнародній конференції ReBuild Ukraine.

"На власному виставковому стенді організація представила ключові напрями діяльності: готовність і реагування на надзвичайні ситуації, підтримку людей, які постраждали внаслідок війни, відновлення громад, професійне навчання та створення можливостей для працевлаштування й економічної самостійності", - повідомив УЧХ у Фейсбуці у п'ятницю.

Окрему увагу приділили практичному досвіду Українського Червоного Хреста у питаннях підтримки внутрішньо переміщених осіб, їхній адаптації та інтеграції в нових громадах. Крім того, була представлена робота команд, які щодня реагують на наслідки російських обстрілів, надають допомогу постраждалим і працюють над підвищенням готовності громад до надзвичайних ситуацій.

Під час конференції представники УЧХ обмінялися досвідом із міжнародними партнерами та обговорили можливості подальшої співпраці у сфері гуманітарного реагування, відновлення та розвитку громад.

“Український Червоний Хрест працює не лише над подоланням наслідків надзвичайних ситуацій, а й над довгостроковим відновленням, допомагаючи людям повертатися до звичного життя, а громадам — розвивати власні спроможності та стійкість”, - зазначили в організації.

Конференція об’єднала представників державних установ, міжнародних організацій, бізнесу та партнерів навколо тем відбудови України й відновлення громад.