СБУ затримала ексдиректора освітнього закладу Євпаторії, який готував кримських дітей до війни проти України

Військова контррозвідка Служби безпеки України провела багатоходову спецоперацію, за результатами якої вдалося виманити колаборанта з тимчасово окупованого Криму; його затримано на підконтрольній Україні території, повідомляє пресслужба СБУ.

"За матеріалами справи, йдеться про колишнього директора закладу позашкільної освіти міста Євпаторія, який "накачував" місцевих дітей кремлівською пропагандою та готував їх до війни проти України," – йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Співробітники СБУ затримали фігуранта на Одещині завдяки свідченням, наданим однією з його колишніх колег, яку рашисти примусово тримали на території півострова. Військові контррозвідники Служби безпеки "вивели" жінку з території Криму, після чого вона сприяла у викритті фігуранта і дала відповідні покази.

Як з'ясувало розслідування, до окупації Євпаторії фігурант очолював місцевий позашкільний заклад, але у 2014 році підтримав збройну агресію РФ. За це рашисти "перепризначили" його керівником уже захопленої дитячо-юнацької установи для ідеологічної обробки підростаючого покоління.

Встановлено, що колаборант під виглядом спортивних секцій та культурно-мистецьких подій залучав вихованців закладу віком від 5 до 18 років до примусових заходів мілітарно-пропагандистського характеру. Також було адокументовано, як у стінах окупаційної установи діючі військовослужбовці збройних угруповань РФ проводили з дітьми заняття з вогневої і тактичної підготовки.

Крім цього, під час виступів на публічних зібраннях фігурант нав'язував підліткам та їхнім батькам гасла на підтримку кремлівського режиму, героїзував рашистів та намагався "прищепити" ненависть до України.

Також при розслідуванні стало відомо, що фігурант брав участь у депортації дітей з тимчасово захоплених районів Херсонської та Запорізької областей до РФ через територію Криму.

"Наразі перевіряється версія, що окупанти могли "відрядити" фігуранта на Одещину з метою збору інформації про місця дислокації Сил оборони України", – додали в СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує тюремне ув'язнення.