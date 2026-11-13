Кошта про позицію лідерів ЄС: Безпека Європи та безпека України нероздільні

Позиція лідерів Європейського союзу щодо України – чітка: безпека Європи та безпека України нероздільні.

Про це у п'ятницю повідомив президент Європейської ради Антоніу Кошта на своїй сторінці в соцмережі Х, анонсуючи, що в рамках неформального засідання Європейської ради глави держав та урядів країн-членів ЄС перейшли до обговорення українського питання.

"На Європейській раді ми зараз обговорюємо Україну та зусилля, спрямовані на укладення мирної угоди. Наша позиція чітка: безпека Європи та безпека України -нероздільні. А наша мета залишається незмінною: справедливий і тривалий мир для України", – написав він.

Кошта наголосив, що у ході поточних дипломатичних зусиль Європа "говоритиме чітким і єдиним голосом".