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Кошта про позицію лідерів ЄС: Безпека Європи та безпека України нероздільні

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Кошта про позицію лідерів ЄС: Безпека Європи та безпека України нероздільні
Фото: https://x.com/antoniocostapm

Позиція лідерів Європейського союзу щодо України – чітка: безпека Європи та безпека України нероздільні.

Про це у п'ятницю повідомив президент Європейської ради Антоніу Кошта на своїй сторінці в соцмережі Х, анонсуючи, що в рамках неформального засідання Європейської ради глави держав та урядів країн-членів ЄС перейшли до обговорення українського питання.

"На Європейській раді ми зараз обговорюємо Україну та зусилля, спрямовані на укладення мирної угоди. Наша позиція чітка: безпека Європи та безпека України -нероздільні. А наша мета залишається незмінною: справедливий і тривалий мир для України", – написав він.

Кошта наголосив, що у ході поточних дипломатичних зусиль Європа "говоритиме чітким і єдиним голосом".

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Міжнародні новини
Редактор · Політичні новини
#кошта #єс
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