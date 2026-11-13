Кількість постраждалих у Запоріжжі через атаку на п'ятиповерхівку зросла до 50 осіб, серед них вісім дітей – ОВА

Кількість поранених у Запоріжжі через ворожу атаку по житловому будинку зросла до 50 людей, з яких 8 – діти, повідомив очільник обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

"Кількість поранених зросла до 50 людей, з яких 8 – діти", – написав він у Телеграмі у п'ятницю.

Приблизно опівдні Семікін повідомив про влучання по п'ятиповерховому житловому будинку в Космічному районі Запоріжжі. За його словами, внаслідок ворожої атаки були пошкоджені квартири на трьох поверхах. Виникла пожежа у квартирах на другому та третьому поверхах, також загорілися автомобілі у дворі.

Раніше повідомлялось про 30 постраждалих.