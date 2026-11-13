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Волонтери УЧХ допомагали постраждалим від російських атак у Вінниці та Запоріжжі

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Волонтери УЧХ допомагали постраждалим від російських атак у Вінниці та Запоріжжі
Фото: Red Cross Ukraine

Волонтери Українського Червоного Хреста (УЧХ) допомагали постраждалим внаслідок чергових російських ударів у Вінниці та Запоріжжі.

"Сьогодні загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста працював на чотирьох локаціях ліквідації наслідків атаки по Вінниці. Волонтери доставляли OSB-плити й тарпаулін для тимчасового закриття пошкоджених вікон, дверей і дахів, щоб захистити оселі від подальших руйнувань та несприятливих погодних умов", – повідомив УЧХ у Фейсбуці.

Волонтери УЧХ допомагали постраждалим від російських атак у Вінниці та Запоріжжі

Крім того, волонтери передали постраждалим гуманітарну допомогу та питну воду.

Загін швидкого реагування УЧХ спільно з іншими екстреними службами працював і на місцях ліквідації наслідків ударів по житлових будинках Запоріжжя. Волонтери забезпечували постраждалих першою домедичною та психологічною підтримкою, обстежували пошкоджені будинки та допомагали людям евакуюватися. Команда УЧХ також транспортувала поранених до лікарень.

За даними ДСНС України, внаслідок російських ударів по Запоріжжю постраждали 30 людей, серед них – 6 дітей. Рятувальники деблокували 17 мешканців із їхніх квартир. Пошкоджено житлові п'ятиповерхівки, в оселях виникли пожежі.

За інформацією Вінницької ОВА, внаслідок російської атаки постраждали чотири людини, усіх госпіталізували. За попередніми даними, у Вінниці пошкоджено 29 приватних і 5 багатоквартирних житлових будинків та дитячий садочок.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Верховна Рада
Редактор · Політичні новини
#допомога #тчху #атаки
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