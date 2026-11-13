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У Києві відкрився комунальний Центр життєстійкості за підтримки ЮНІСЕФ та уряду Норвегії

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У Києві відкрився комунальний Центр життєстійкості за підтримки ЮНІСЕФ та уряду Норвегії
Фото: https://t.me/KyivCityOfficial/

У Києві за підтримки ЮНІСЕФ та уряду Норвегії відкрився комунальний Центр життєстійкості, повідомив мер Віталій Кличко.

"Сьогодні разом із головою представництва ЮНІСЕФ в Україні Анн-Клер Дюфей та тимчасово повіреною у справах Норвегії в Україні Крістін Енстад відкрили у столиці цей простір, де людина зможе отримати комплексну допомогу в одному місці", – написав Кличко у Телеграмі у п'ятницю. 

За словами Кличка, в центрі надаватимуть психологічну підтримку, допомагатимуть розібратися із соціальними питаннями, оформленням документів, отриманням належних виплат і послуг. За потреби спеціалісти зможуть скерувати містян до інших фахівців та організацій.

"Працюватиме в Центрі й напрям реагування на наслідки російських обстрілів. А для людей, які опинилися у кризовій ситуації та не мають можливості повернутися додому, передбачили місце для тимчасового перебування на ніч. Допомога буде доступною людям із різними життєвими обставинами. Центр працює в координації з міськими службами та посилює уже наявну систему соціального захисту", – повідомив мер.

За даними мера Києва, за підтримки ЮНІСЕФ реабілітаційні центри для дітей і людей з інвалідністю отримали сонячні панелі та системи накопичення енергії. Допомогли партнери облаштувати простір для тимчасового переміщення дітей з інвалідністю. Допомагають забезпечувати укриття, відновлювати освітні заклади після обстрілів. Надають пряму фінансову допомогу родинам, які виховують дітей з інвалідністю підгрупи А.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#норвегія #життєстійкість #юнісеф #центр
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