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В Запоріжжі планують запровадити тимчасові перекриття руху мостами та греблею

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У Запоріжжі офіційно попередили про можливі тимчасові перекриття руху мостами та греблею ДніпроГЕС з міркувань безпеки, обмеження запроваджують під час загрози ворожих ударів для захисту життя людей. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Михайло Семікін у Телеграмі у п'ятницю.

"У Запоріжжі з міркувань безпеки можливі тимчасові перекриття руху мостами та греблею ДніпроГЕС. Розумію, що такі обмеження створюють незручності для водіїв і пасажирів. Але найважливіше для нас – безпека людей", – написав він.

Семікін звернувся до водіїв з проханням заздалегідь планувати свої маршрути, враховувати можливі перекриття та не накопичувати транспорт поблизу мостів, у разі обмежень руху обирати альтернативні шляхи та дотримуватися вказівок поліцейських. "Під час повітряної тривоги не залишайтеся поблизу мостів та інших небезпечних об'єктів. Зупиніть автомобіль у безпечному місці та пройдіть до найближчого укриття. Дякую за розуміння. Бережіть себе та своїх близьких", – наголосив очільник ОВА.

Протягом останнього місяця російські війська активно намагаються атакувати мости Запоріжжя. У місті планують запровадити реверсний рух через греблю ДніпроГЕС, щоб зменшити затори в години пік. Таке рішення, як повідомив Семікін 11 листопада, ухвалила Рада оборони Запорізької області.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#запоріжжя #гребля #атаки
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