Генерал СБУ Дука вийшов із СІЗО – ТБ

Підозрюваний у справі "Карфаген" генерал-майор Служби безпеки України Сергій Дука вийшов із СІЗО після внесення за нього застави, повідомляє "Суспільне".

"За словами кореспондента, під час виходу з СІЗО Сергій Дука публічно попросив народних депутатів "створити тимчасову слідчу комісію (ТСК) з розслідування корупції у НАБУ", – йдеться у повідомленні.

Вийшовши із СІЗО, Дука заявив, що не винен у злочинах, які йому інкримінують НАБУ та САП. Він вважає кримінальне переслідування помстою керівництва антикорупційних органів за події минулого року.

Йому влаштували овації люди у військовій формі, які зібралися, щоб зустріти його.

Адвокат Дуки Юрій Сухов щодо присутності військових пояснив, що частина людей була співробітниками спецпідрозділу "Альфа", який продовжує охороняти Дуку. Він стверджує, що той залишається співробітником СБУ, хоча його звільнили з посади.

Адвокат також заявив, що Дука перебуває у "списку росіян на знищення" через проведення спецоперацій на території Росії.

Як повідомлялося, 13 листопада за Дуку було внесено повну сума застави – 65 млн грн.

Антикорупційні органи в межах операції "Карфаген" викрили злочинну організацію, учасники якої налагодили систематичне надання неправомірної вигоди високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів. До складу злочинної організації було залучено щонайменше 12 осіб.

Серед підозрюваних у справі: вже звільнений з посади перший заступник начальника департаменту захисту національної державності Служби безпеки України генерал Сергій Дука, "Акім" (ВАКС обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтеративою застави в 65 млн грн, які станом на ранок 13 листопада вже внесено), Олександр Дем'янчук,"Консультант" – заступник начальника відділу Управління карного розшуку Головного управління Національної поліції в Київській області (ВАКС узяв його під варту без альтернативи застави), перший заступник начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Володимир Ценов,"Прайс" (його ВАКС взяв під варту із альтернативою застави в 15 млн грн), Віталій Рибалко, відомий як "Боксер" (ВАКС узяв під варту без права внесення застави).

В оприлюдненому антикорупційними органами відеоролику із матеріалами НСРД зазначається, що до складу злочинної групи входили: засновник і керівник групи – тричі засуджений "Кримінал", керівник наркокартелю "Хімпром", громадянин РФ "Мексиканець", підлеглі "Кримінала" – "Боксер" та "Паша". За прикриття діяльності кол-центрів, як наголошується у відео, відповідав один із керівників департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції "Прайс".

"Акім" – високопосадовець СБУ, генерал-майор, котрий забезпечував захист від уваги своїх колег", – йдеться у відеоролику НАБУ.